Več kot desetina otrok ostane eno leto dlje v vrtcu

»Otrok je rojen konec decembra. A to ni bil glavni razlog za to, da sem prosila za odlog vpisa v šolo. Pri petih letih ni imel obstanka in si nisem mogla niti predstavljati, kako bi lahko mirno sedel pri pouku,« pojasnjuje ena od mater, ki je šla skozi postopek odloga vpisa v prvi razred.



Staršev, ki se odločijo za to, da ostane otrok leto dlje v vrtcu, je vse več. V minulem šolskem letu je bilo že več kot 12 odstotkov vseh, ki bi morali prvič sesti v učilnice. Za prihajajoče šolsko leto še ni podatkov.



»Ko sem šolski psihologinji sporočila, da bi radi odložili prehod v šolo, me je naprej povprašala, ali smo v družini dobro razmislili in ali se zavedamo, da bi to lahko bilo za otroka, ki je dovolj zrel, tudi škodljivo. Ampak jaz svojega otroka poznam in sem bila prepričana o pravilnosti odločitve. To se je pozneje tudi potrdilo,« pripoveduje sogovornica, ki je morala v postopku pridobiti napotnico pediatra za psihologa. Na podlagi njegovega mnenja, po pregledu otroka, je šola odlog odobrila.