Večina gledališč in kin bo kljub vladnemu odloko ostalo zaprtih

V četrtek sprejeti odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev omogoča tudi odprtje kinodvoran in gledališč. Vendar bodo gledališča in kini zaenkrat večinoma ostali zaprti. Odlok je, kot menijo v omenjenih ustanovah, prišel preveč iznenada, pogoji so neživljenjski, poleg tega ni jasno, kaj bo po 2. maju, ko mu preneha veljavnost.Direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana in predsednik Kolegija direktorjev slovenskih gledališčje za STA povedal, da glede na to, da aktualni odlok velja le do 2. maja, ne pričakuje sprememb pri aktivnostih gledališč. Kolikor je pridobil informacij pri svojih kolegih, bodo gledališča ostala zaprta, ponekod so se v času prvomajskih počitnic odločili za kolektivni dopust.V odloku piše, da se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja javna kulturna prireditev, omeji na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine oz. več uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset. Kot je povedal Korenčan, ob tem v gledališčih ugotavljajo, da je to zelo neživljenjska zahteva in da nikjer ne pridejo do nekih normalnih številk.V gledališčih so sicer po Korenčanovih besedah neučakani in se pripravljajo na odprtje, a to ne gre z danes na jutri, poleg tega od ministrstva niso prejeli podrobnejših navodil, kako naj bi to potekalo, predvsem pa računajo na nekoliko bolj življenjske pogoje. Obisk gledališč je po njihovem mnenju varna dejavnost, saj v jesenskem času, ko so bila odprta, niso zabeležili nobene okužbe.Ker je novica še sveža, se, kot je za STA povedal predsednik Art kino mreže Slovenije, tudi v kinih art kino mreže še odločajo, kako in kaj. Ponovno odpreti kino namreč ni tako preprosto, kot se zdi, odločitev pa je prišla iznenada. Opomnil je, da se iz časov prvega ponovnega odpiranja nismo prav veliko naučili, ter da ima večina držav sezname odpiranj, tako da imajo tudi institucije priložnost, da se pripravijo, v Sloveniji pa so »vrženi v vodo« ter postavljeni tudi v zelo nehvaležen položaj, saj obiskovalci seveda pričakujejo, da bodo kini odprti.Ob tem dodaja, da glede na aktualno omejitev števila obiskovalcev odprtje pod takšnimi pogoji ni rentabilno in da bodo, tudi če bi prišlo deset gledalcev, še vedno globoko v minusu. Zato je potrebno razmisliti tudi, koliko je odpiranje v tem trenutku smiselno. Poleg tega so v številnih kinih ljudje na čakanju.Vprašljiva pa je tudi dostopnost do filmov. S filmskimi distributerji se namreč vedno dogovarjajo za daljša obdobja vnaprej. S filmskimi naslovi, s katerimi so zaprli kinematografe oktobra lani, zdaj skorajda ne morejo nadaljevati, saj so že stari in nimajo več pravega potenciala, meni Matičič. Ob tem dodaja, da ima Art kino mreža Slovenije svojo spletno platformo, kjer prikazuje filme, tako da ponudba, sicer alternativna, obstaja.Vsak kino bo tako po Matičičevih besedah zase ocenil, ali bo pod takšnimi pogoji odprl vrata za obiskovalce ali ne. Večina jih bo, kolikor se je pogovarjal s kolegi, zaenkrat ostala zaprta, tudi zato, ker ni jasno, kaj se bo zgodilo po 2. maju. Sicer pa, kot je izpostavil, pogrešajo natančnejša navodila glede odpiranja in komunikacijo z odločevalci.Ponovno bo, kot je razvidno iz njihove spletne strani, v ponedeljek vrata za obiskovalce odprl ljubljanski Kinodvor. Ob upoštevanju predpisanih omejitev bo v kinu na posamezni projekciji lahko sedelo do deset gledalcev. Obiskovalce prosijo, da se držijo vseh zaščitnih in higienskih ukrepov.Na spletni strani Koloseja pa piše, da ga kljub odloku, ki dovoljuje odprtje kinodvoran, »zaradi nerealnih pogojev, ki jih predpisuje vlada oziroma ministrstvo za kulturo,« ne bodo odprli.