Jelinčičev predlog kazenskega zakonika pospravljen v predal

Državni zbor je na predzadnji redni seji s 46 glasovi za in 31 proti z dnevnega reda umaknil predlog sprememb zakona o kazenskem zakoniku, ki skrajšuje zastaralne roke.

»Gre za posmeh pravni državi, demokraciji. Posmeh poslancev, ki podpirajo vlado Janeza Janše in so omogočili, da na tej seji obravnavamo možnost vsesplošne abolicije vladajočih in njihovih prijateljev. Izglasovali ste skrajšani postopek in nato na odboru za pravosodje prižgali zeleno luč temu spornemu zakonu, to je dejstvo, tega se ne da zanikati,« je v imenu predlagateljev dejal vodja poslancev LMŠ Brane Golubović in nadaljeval, da je osnovni namen zakona vseeno prišel v javnost kljub preusmerjanju pozornosti in javnost se je seveda zgrozila ob informaciji, da bi s sprejetjem tega zakona na primer padli tudi primeri kot so nakup zaščitne in medicinske opreme, Teš 6, kazenski postopek ministra Dikaučiča pa tudi Trenta, v kateri se zagovarja predsednik vlade Janez Janša.

Po glasnih opozorilih stroke in tudi civilne družbe – Institut 8. marec je napovedal odhod na referendum – so v poslanskih skupinah strank SDS, NSi, Desus in Konkretno napovedali, da predlagane dopolnitve kazenskega zakonika, ki skrajšuje zastaralne roke, ne bodo podprli na seji državnega zbora. Da v Sloveniji grozi amnestija za goljufije z evropskimi sredstvi, pa je opozorilo celo evropsko tožilstvo (EPPO).

Ker pa sta danes tudi Desus in Konkretno podprla umik točke z dnevnega reda, bo zadeva, kot kaže, končala v predalu. Do volitev je namreč predvidena le še ena redna seja državnega zbora, prav tako ne bo prvak SNS Zmago Jelinčič iskal podpore za uvrstitev na izredno sejo – to lahko zahteva najmanj četrtina poslancev. »Nima smisla,« pravi Jelinčič, zavedajoč se, da s predlogom ne bi uspel. Napoveduje pa, da bodo v SNS po volitvah pripravili podroben predlog, »ki bo tožilce in sodnike pognal na delo«.

»To danes je pokazatelj, da se je koalicija ustrašila in se spomnila na referendum o zakonu o vodu, kjer so ljudje povedali, da se z določenimi ukrepi ne strinjajo. V trenutku ko je civilna družba napovedala, da bo zbirala podpise za referendum, so stranke koalicije kot domine začele umikati svojo podporo. Ne smemo pa pozabiti, da so na odboru za pravosodje brez težav pritisnile tipko za in spremembe zagovarjale,« pa je po umiku povedal vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.