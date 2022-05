Večji zaostanki zaradi velikega pripada novih zadev

V nadaljevanju preberite:

Ustavno sodišče je v zadnjih dveh letih prejelo skoraj 900 zadev, ki so se neposredno nanašale na epidemijo covida-19. Zahtevale so prednostno obravnavo, kar je, po besedah predsednika sodišča dr. Mateja Accetta, tudi v zadnjem letu še nekoliko upočasnilo delo pri drugih zadevah, zato so se zaostanki še povečali. Ob objavi letnega poročila je nosilce politične oblasti spet pozval, da z njihovo pomočjo sistem prilagodijo.

Veliko večino zadev, povezanih z epidemijo, je ustavno sodišče že rešilo, okoli 70 še nerešenih pa postavlja nekaj vprašanj, o katerih še ni sprejelo dokončne odločitve, med njimi so tista, ki se nanašajo na obvezno uporabo mask, zaprtje šol, omejitev gibanja ponoči. Nekatere zadeve so bile istovrstne, več kot dvesto pa je bilo takih, ki so odpirale vsaka zase na neki način precedenčna vprašanja.

»Pri večini zadev smo ugotovili, da niso vodile v vsebinsko odločitev, s katero bi ugotovili protiustavnost nekega ukrepa. Veliko jih že prvega koraka preizkusa ni prestalo,« je komentiral Matej Accetto. V javnosti so bile odmevnejše tiste, ki so se izkazale za sporne, na primer omejevanje shodov, obveznost cepljenja ali prebolevnosti pri zaposlenih v državni upravi, preverjanje pogoja PCT.