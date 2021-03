Vesel: Ni se vedelo, kdo je general v vojni za nabavo opreme

Nejasna vloga ministrstva za gospodarstvo

Posebej problematično, ker je veliko ponudb ostalo nepregledanih

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na twitterju zapisal, da ga veseli objava revizijskega poročila, ki je bilo zadnje mesece tako spolitizirano. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Za Počivalška pomembno, da ni govora o korupciji

Strinja se, da Slovenija sistemsko ni bila pripravljena na izziv

Predsednik računskega sodiščaje v izjavi za STA po današnji objavi revizijskega poročila o nabavi medicinske opreme v epidemiji covida-19 opozoril predvsem na slabo koordinacijo in razpršenost vlog različnih akterjev, vpetih v nabave. »Ni se vedelo, kdo je general v tej vojni za nabavo opreme,« je ocenil in izpostavil vlogo MGRT.Kot je povedal, je računsko sodišče pripoznalo izredne okoliščine, v katerih je potekala nabava opreme, a akterji, ki so bili v njo vpeti, »niso bili učinkoviti zaradi nedodelanih vlog akterjev« v smislu prevzemanja odgovornosti. »To se je izkazalo že pri ocenjevanju potreb, ki niso bile zbrane enotno, niso bile niti približno realne, zanesljive, kaj šele pravočasne. To je nato povzročilo velike težave pri nabavi opreme,« je navedel.Dogajanje je ponazoril s primerom nabave medicinskih ventilatorjev, ko je bila narejena ocena, da jih potrebujemo med 300 in 400, na dan ponovne razglasitve epidemije oktobra pa je bilo dobavljenih 148 ventilatorjev. Od teh jih je bilo najmanj 110, torej 75 odstotkov vseh, neprimernih za zdravljenje covidnih bolnikov. Konec leta 2020 jih je bilo neprimernih še vedno 35.Kot je dejal, so za nabavo opreme zadolžili zavod za blagovne rezerve, »pri čemer se nihče ni ukvarjal z realnimi kapacitetami in izkušnjami zavoda, vsi podporni organi, ki so bili oblikovani za pomoč, pa so še otežili vlogo, čeprav vlogo medresorske skupine še ocenjujemo zelo pozitivno, v preostalem delu pa enostavno ne«.Prav tako sploh ni bila jasna vloga ministrstva za gospodarstvo (MGRT) pri izvedbi nabav. »Kaj naj bi počeli, na kakšen način, kako so separatno nekatere ponudbe, ne pa vseh, ki so jih prejeli, poslali zavodu ... Pri nekaterih so sami prevzeli vlogo naročnika, kar se nam zdi nesprejemljivo,« je navedel.Razpršenost nalog in nedorečenost pristojnosti sta vplivali na zelo neenakopravno obravnavo ponudb, sklepanje pogodb, kaj šele upravljanje pogodb, je dejal Vesel. »Posebej problematično je dejstvo, da je veliko ponudb ostalo nepregledanih. Pač pa je šlo za neke prioritetne obravnave, predvsem MGRT si je privoščil posebno vlogo, da je zavodu naročal, katere pogodbe naj sklene. Z nekaterimi sklenjenimi posli smo tudi seznanili policijo,« je navedel.Na vprašanje, ali je bila taka razpršenost vlog posledica slabe organizacije ali namernega prelaganja odgovornosti, je Vesel dejal, da »bi v spomladanski fazi in do poletja težko ugotovili, da je bila takšna konstalacija namerna«, od tam naprej »pa bi lahko bilo nekaj signalov takih«, da bi lahko šlo za namerno prelaganje odgovornosti drug na drugega.Pri 13 poslih so po Veselovih besedah ugotovili, da tako odstopajo od običajnih poti sklepanja pogodb, da so potrebni posebne obravnave. Zato so z njimi seznanili policijo in KPK. Razlogi so različni – od nerazumne prednostne obravnave ponudnikov do precej negospodarnih pogodb, je navedel Vesel. Katere pogodbe so problematične, se da po njegovih besedah verjetno razbrati iz revizijskega poročila.Kot je še dejal predsednik računskega sodišča, je zadovoljen, da je revizorjem uspelo pregledati več kot 10.000 dokumentov (četudi so nekatere dobili z veliko težavo) in da so svoje delo lahko opravili profesionalno, »kljub resnično velikim političnim pritiskom na delo računskega sodišča«.Glede tega je dejal, da so bili pritiski »nekoliko bolj intenzivni, precej enosmerni, včasih neargumentirani, neelegantni ...« A za delom revizorjev stoji. »Vsak stavek je argumentiran, dokazljiv, svoje delo so opravili profesionalno. Res naši mlini meljejo počasi, a temeljito in stvarem vedno pridemo do dna. Tudi tu smo,« je še navedel.Na twitterju se vrstijo odzivi predstavnikov vlade na poročilo računskega sodišča o nabavah zaščitne in medicinske opreme. Premierse je med drugim obregnil ob svojega predhodnika, saj da je pustil prazna skladišča in poslal maske na Kitajsko. Za ministraje pomembno, da v poročilu ni govora o korupciji.Predsednik vlade Janša je ugotovitve računskega sodišča, da vlada, ministrstva in zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne in medicinske opreme niso bili učinkoviti, pospremil s tvitom: »Seveda ne. Ko v izrednih kaotičnih razmerah poskrbiš za nabavo in rešiš na stotine življenj – nisi učinkovit. Učinkovit je Marjan Šarec, ki je dal maske na Kitajsko in pustil prazna skladišča. Pa predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je tudi 'učinkovit', saj je nepridobitno pokasiral milijon evrov.«Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšekpa je na twitterju zapisal, da ga veseli objava revizijskega poročila, ki je bilo zadnje mesece tako spolitizirano. »Zame je pomembno, da v poročilu ni nobenega govora o korupciji, kot je napovedovala opozicija, temveč gre za sistemsko analizo, v kateri igra ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo manjšo vlogo,« je zapisal.Kot je dodal, soglaša z ugotovitvijo računskega sodišča, da Slovenija sistemsko ni bila pripravljena na izziv. Sprejme tudi oceno, da na papirju niso bile povsem jasne pristojnosti nekaterih institucij. »Da, sistem je bil neučinkovit. Zato pa smo takoj pristopili s kriznim upravljanjem, da to nadoknadimo. Zato lahko ocenimo učinkovitost delovanja le v konkretnem kontekstu, ko smo se bali italijanskega scenarija in je divjala vojna za opremo. In v to vojno smo vstopili z neučinkovitim izhodiščnim sistemom. Ampak na koncu nam je uspelo in opremo smo dobili,« je ocenil Počivalšek. Tega je lani, kot je znano, zaradi nakupa zaščitne in medicinske opreme doletela tudi interpelacija, ki pa jo je uspešno prestal.Kot je danes še zapisal na twitterju, je temeljna kritika ministrstva za gospodarstvo, da vlada ni dovolj jasno določila njihovih nalog. »Mi smo nalogo dobro razumeli: pomagati drugim organom, da nabavijo opremo, ki jo je zahteval naš zdravstveni sistem. To je bila naša naloga in skupaj z drugimi institucijami smo jo tudi uresničili,« meni.Veseli ga tudi jasen zapis v poročilu, da so za nabavo ventilatorjev najprej dobili mnenje strokovnjakov. »To je zelo pomembno. Nismo mi odločali, katere in koliko naj jih nabavimo. To je storilo zdravstvo. Naša vloga je bila samo pospešiti proces nabave in to smo naredili,« je navedel.Sicer pa bo Počivalšek popoldne podrobneje komentiral poročilo. »Zagotovo bo kdo poskusil iz konteksta vleči posamezne stavke, a bistveno je naslednje: poročilo v ničemer ne pritrjuje natolcevanjem opozicije in nekaterih medijev o korupciji,« je dodal.