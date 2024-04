Prebilič: Golobova izbira Vesela je preuranjena

Po tem ko je že pred dvema mescema stranka razkrila, da bo njen nosilec kočevski župan in kandidat na zadnjih volitvah za predsednika republike Vladimir Prebilič, so danes predstavili še celotno listo za evropske volitve. V stranki pravijo, da je cilj osvojitev poslanskega mandata, pri tem pa navajajo, da nekatera merjenja kažejo, da Prebilič v javnosti dosega podporo, ki znaša do 15-odstotkov.

Organi stranke so potrdili, da bo na drugem mestu sopredsedujoča stranki Urša Zgojznik, ki je v javnosti znana kot okoljska aktivistka in organizatorka velike čistilne akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Drugi sopredsedujoči stranki, ekološki aktivist in ekološki kmet Uroš Macerl, je na petem mestu na listi. V javnosti je znan kot predsednik Eko kroga, ki je bil bitko proti cementarni Lafarge.

Na tretjem mestu je Klemen Belhar, podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, sicer pa vodja programskega sveta Vesne. Marike Grubar, do nedavno predsednica Študentske organizacije Slovenije, je na listi četrta. Prepoznaven obraz je na osmem mestu Manca Košir, upokojena univerzitetna profesorica, publicistka in javna intelektualka.

Na listi Vesne so še predsednica Oftalmološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije Andreja Marolt, soustanovitelj Afriškega foruma in pobudnik Afriških dni v Sloveniji Ibrahim Nouhoum in farmacevt Saša Fras.

Ključno programsko izhodišče v volilni kampanji je pravičen zeleni prehod, kar med drugim tudi pomeni, da mora biti vsakomur omogočeno izkoriščanje sončne energije na lastni nepremičnini. V Vesni bodo zagovarjali še socialno perspektivo, s poudarkom na davčni in stanovanjski politiki, dostop mladih do stanovanj in obdavčitev dragih naložb v nepremičnine. Na drugi strani pa nasprotujejo visokemu obdavčenju delavcev in podjetnikov ter zagovarjajo obdavčitev velikih dobičkov in pravično plačevanje davkov. Zagotavljajo, da bodo branik demokratičnih vrednot ter spoštovanja različnosti.

Danes je začela stranka Vesna z zbiranjem 1000 podpisov podpore, ki so potrebni za vložitev liste za evropske volitve. Ob začetku uradne kampanje je načrtovan večji dogodek z vodilnim kandidatom Zelenih, Basom Eickhoutom.