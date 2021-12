Vidni posamezniki vlado pozivajo k zavrnitvi pobud za obvezno cepljenje

Pravnika Andraž Teršek in Boštjan M. Zupančič, pater Karel Gržan, sociolog Tomaž Mastnak, Gregor Radonjič in Srečko Šorli so v odprtem pismu vlado pozvali, »da skladno z našo ustavno ureditvijo in mednarodnim pravnim redom ter v skrbi za dobro prebivalstva naše države zavrne pobude za uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19«.

»Neposredno ali posredno siljenje ljudi v cepljenje, še bolj pa morebitna uradna uvedba obveznega cepljenja proti covidu-19, so v očitnem in hudem nasprotju z mednarodnim pravom, ustavnim redom RS, medicinsko etiko in deontologijo, univerzalno moralo ter občim dobrim prebivalcev naše države,« so prepričani podpisniki pisma.

»Za cepiva ni mogoče dokazati, da izpolnjujejo znanstvene in pravne (pred)pogoje«

Kot navajajo, je cepljenje načeloma lahko pravno določeno kot obvezno, »a le v primeru, da so bila cepiva razvita po ustaljenih medicinsko znanstvenih kriterijih za prava cepiva, ter v skladu z veljavnim pravom, vzpostavljenimi znanstvenimi procedurami in pogoji ter zahtevami medicinske etike in deontologije. Za covidna cepiva pa po njihovih navedbah ni mogoče neizpodbitno dokazati, da izpolnjujejo vse te znanstvene in pravne (pred)pogoje«.

Po njihovih navedbah so ta cepiva »po medicinskem in pravnem statusu še vedno le eksperimentalna in so dobila zgolj začasno dovoljenje za rabo v Evropski uniji« ter se cepljenje »povsod in vselej ne izvaja v skladu z medicinsko deontologijo, zakonodajo in jasnimi navodili samih proizvajalcev cepiv«.

Kot so pojasnili, pri tem mislijo zlasti na natančno zdravniško in predhodno analizo zdravstvenega stanja posameznika, odgovorno izvrševanje natančne pojasnilne dolžnosti medicinskega osebja, ki izvaja cepljenje, zlasti glede poteka, možnosti, možnih stranskih učinkov in učinkovitosti cepljenja, posebej in natančno predpisani način ravnanja s cepivom pred cepljenjem in prisotnost zdravnika, ki takoj po cepljenju natančno pregleda posameznika.

V pismu so se sicer sklicevali na nedavni poziv predsednica Evropske komisije Ursule van der Leyen državam članicam EU, da »razmislijo« o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19.

Zdravniki: Necepljeni ogrožajo že cepljene, a imunološko krhke posameznike

V Slovenskem zdravniškem društvu so sicer pred dnevi pozvali zakonodajalca, da sledi evropskim in svetovnim zgledom in v letu 2022 zahteva izpolnjevanje pogoja PC (preboleli, cepljeni) oziroma obvezno cepljenje proti covidu-19. Zdravniki želijo v novem letu vsem bolnikom ponovno omogočiti normalno dostopnost zdravljenja vseh bolezni, za kar je ključno cepljenje, so poudarili.

Opozorili so, da je cepljenje ključno, saj omogoča lažji potek bolezni in s tem zdravljenje več bolnikov z drugimi boleznimi, kljub temu, da ne nudi popolne zaščite. Poudarili so, da je svoboda posameznika omejena s svobodo soljudi. »Necepljeni ogrožajo že cepljene, a imunološko krhke posameznike, kar ni etično. Kot edini uspešni ukrep ponuja medicinska znanost cepljenje,« so zapisali v društvu.

Minister za zdravje Janez Poklukar je po tem pozivu izrazil veselje, da so se v minulih dneh odprle razprave o obveznem cepljenju in pogoju PC oziroma o bodočem statusu necepljenih v družbi. Meni, da bo družba morala glede tega zavzeti stališče, pri tem pa moramo biti kar se da enotni. Poleg medicinske stroke, ki bi med drugim povedala, kakšen delež precepljenosti potrebujemo, pa morajo o načinu, kako to doseči, povedati svoje še druge stroke, kot so sociološka, pravna itd.

Dobrobiti cepljenja bistveno večje od morebitnih stranskih učinkov

Na spletni strani Cepimo.se sicer pristojni pojasnjujejo, da cepiva proti covidu-19 niso eksperimentalna, pač pa so bila preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi.

»Res je bila časovnica strnjena, vendar so bile izvedene vse potrebne faze preizkušanja varnosti in učinkovitosti, spremljanje in ocenjevanje varnosti cepiv pa se nadaljuje tudi sedaj, ko so cepiva že pridobila dovoljenje za promet in so v splošni uporabi.

Pravila za registracijo cepiv so za vsa cepiva enaka, podatki o varnosti in učinkovitosti cepiv proti covidu-19 pa so enako verodostojni, kot za druga cepiva,« je zapisano na omenjeni spletni strani. Vlada in medicinska stroka sicer vseskozi opozarjata, da so dobrobiti cepljenja bistveno večje od njegovih morebitnih stranskih učinkov.