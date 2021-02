Beseda tedna je tokrat vinjeta, ki jo je bilo treba na vetrobranskih steklih avtomobilov, ki se vozijo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah, skladno z zakonom o cestninjenju zamenjati do nedelje, 31. januarja. Vinjeto sem najprej preverila na Franu. S pomenom, ki nas zanima, je vključena samo v SSKJ2, v katerem je razložena kot »nalepka za vozilo, ki dokazuje plačilo cestnine«. Na spletni strani Darsa je pričakovano natančnejša definicija: »Vinjeta je cestninska nalepka, ki omogoča uporabnikom vozil do 3,5 tone največje dovoljene mase neomejeno uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem okviru.«Vinjetnih nalepk, kot se pojem tudi imenuje, smo se v zadnjih 13 letih, odkar so obvezne, navadili, letos pa je koronavirusna bolezen z omejitvijo gibanja sprožila kar nekaj pomislekov glede nakupa vinjet za leto 2021, na primer, ali se bolj kot letno vinjeto splača kupiti več mesečnih. Na vlado je bil naslovljen predlog o dopolnitvi zakona o cestninjenju, ki bi imetnikom letnih vinjet za leto 2020 omogočil 25-odstotni popust pri nakupu letne vinjete za 2021. Pojavile so se tudi pobude, da bi bila podaljšana veljavnost vinjet z letnico 2020, a se nič od tega ni zgodilo.V novem letu je torej z vinjetami vse po starem, razen tega, da naj bi jih lepili zadnjič. Prvega decembra 2021 naj bi namreč fizično vinjeto nadomestila elektronska ali krajše e-vinjeta, ki bo veljala eno leto od dneva nakupa in bo vezana na registrsko oznako vozila, ki jo bodo nadzorne kamere posnele na avtocestnem omrežju. Če posnete registrske oznake ne bo v sistemu veljavnih e-vinjet, bo izrečena kazen za vožnjo brez e-vinjete. Seveda se glede spremenjenega vinjetnega sistema že zastavljajo vprašanja o stroških in neupravičenem nadzoru. Ampak o tem kdo drug in kdaj drugič. Za konec raje še o barvah vinjet, ki jih izbira Dars in se pri tem usklajuje z avstrijskimi kolegi, da se zagotovi razlikovalnost slovenske in avstrijske vinjete. Prva vinjeta, ki je bila polletna, saj je vinjetni sistem v Sloveniji začel veljati 1. julija 2008, je bila zelena, prva letna vinjeta je bila oranžna, zadnja – kot kaže – pa bo modrozelena.Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Tanja Fajfar.