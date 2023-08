Vitke in privlačne pogosto bolj uspešne in bolje plačane

V nadaljevanju preberite:

Ženske v Evropski uniji v povprečju zaslužijo 13 odstotkov manj od moških, v Sloveniji trenutno dobre 3 odstotke manj. Poleg steklenega stropa, porodniškega dopusta in nege zaradi bolezni otrok, skrbstvene vloge žensk in drugih dejavnikov je eden od razlogov za plačna nesorazmerja tudi videz. Več študij je pokazalo, da zunanja podoba in telesna teža vplivata na plače in karierno uspešnost, pri tem pa so učinki izrazitejši pri ženskah. »To kaže na obstoj diskriminacije na podlagi videza in teže, ki ima močan spolni vidik,« strne dr. Metka Kuhar, socialna psihologinja in profesorica na FDV.