Vlada bo nadaljevala obravnavo ukrepov za prihodnji teden

Vlada je spremenila odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo tako, da je določenih manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom v državo. Pri štirih skupinah, med drugim pri čezmejnih dnevnih migrantih in tistih, ki mejo prehajajo zaradi šolanja, bo veljal negativni test, ki ni starejši od sedmih dni.Po odloku, ki bo veljal do 12. februarja, še vedno velja, da se vse osebe, ki ne sodijo med nobeno od izjem, ob vstopu napoti v desetdnevno karanteno na domu, razen če predložijo negativni izvid PCR ali hitrega antigenskega testa na okužbo z novim koronavirusom, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. PCR test mora biti opravljen v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja ali pri ustreznih izvajalcih v tretjih državah, pri čemer pa test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Podobno velja za hitri antigenski test, ki ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa. Te osebe lahko karanteno na domu kadarkoli prekinejo z negativnim testom.Po novem bodo morali za prehod meje brez napotitve v karanteno negativni test, ki ne bo smel biti starejši od sedmih dni, predložiti čezmejni dnevni delovni migranti, ki delajo v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja in se vračajo v 14 urah po prehodu meje ter osebe, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji oz. EU. Enako bo veljalo za državljane EU, ki prihajajo iz druge članice EU, kjer opravljajo varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore; oskrbo ali nego družinskih članov; starševsko skrb in stik z otrokom; vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču; ali odpravljajo neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje in se čez mejo vračajo v roku 12 ur po prehodu meje. Negativni test bodo potrebovale tudi osebe, ki so naročene na zdravstveno storitev v Sloveniji in bodo čez mejo vrnile takoj po opravljeni storitvi.Tako ostaja na seznamu še deset izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa. Vstop se tako med drugim dovoli osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazuje z ustreznim spričevalom, tistim, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu oz. če se vrača v Slovenijo v osmih urah po izstopu.Vlada na sredini večerni seji ni dokončala razprave o tem, kateri ukrepi, namenjeni obvladovanju epidemije covida-19, bodo veljali prihodnji teden. Tako bo predvidoma po današnji seji jasno, v katerih regijah bodo šole pouk za učence prvega triletja izvajale na šoli in ali bi se morda lahko sprostile še katere dejavnosti ali storitve. Odločitev bo popoldne predvidoma predstavil premier Janez Janša.Glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bi se sicer rdečim regijam lahko znova pridružili obalno-kraška in zasavska, prvič tudi goriška regija. Torej bi v črni fazi ostali še dve regiji, posavska in jugovzhodna Slovenija, pa še slednja je po 7-dnevnem povprečnem številu okuženih tik pred mejo, ki jo je v načrtu sproščanja protikoronskih ukrepov za prehod v rdečo fazo določila vlada.Janša je sicer minuli teden pojasnil, da ob odločanju o morebitnem sproščanju ali zaostrovanju ukrepov vlada ne upošteva le sedemdnevnega povprečja na presečni dan, pač pa tudi trend oz. v katero smer gre epidemiološki položaj. V regijah, ki so rdeči fazi, so vrtci odprti, pouk za učence prvega triletja osnovnih šol pa poteka v šolah. Poleg trgovin z živili, lekarn, kmetijskih trgovin in še nekaterih izjem so v teh regijah odprte tudi specializirane prodajalne z otroškim programom, vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice ter delavnice za popravilo koles, pa tudi knjižnice, muzeji in galerije.