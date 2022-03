Janez Janša: Vlada bo omejila cene naftnih derivatov

»Danes bo vlada sprejela uredbo, s katero bo določila najvišje cene naftnih derivatov na črpalkah,« je na seji državnega zbora povedal predsednik vlade Janez Janša, ki je odgovarjal na vprašanja poslancev.

Premier je uvodoma v odgovor na vprašanje nepovezane poslanke Janje Sluga glede pomoči ob rastočih cenah energije povedal, da je panika nepotrebna, saj da je naftnih derivatov na svetu dovolj. Zaradi napada Rusije na Ukrajino in posledičnih sankcij obstajajo sicer določene motnje, a predstavlja ruska nafta na svetovnem trgu le 12 odstotkov. Kot je še dejal Janša, je Evropska unija sicer nekoliko bolj izpostavljena, ko gre za naftne derivate, vendar je ta izpostavljenost še vedno nekje okoli četrtine in se zmanjšuje, saj so vse države osredotočene na to, da zagotovijo dodatne vire.

Težava v Sloveniji po Janševih besedah je ta, da so dobavitelji kljub opozorilom, tako premier, podpisovali pogodbe za rusko nafto in nadomestilo je zdaj težko oziroma nemogoče dobiti po enaki ceni.