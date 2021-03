Vlada po desni do investicij v vojsko

Na finančnem ministrstvu predlagajo spremembe zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS), ki bi omogočile obrambnemu ministrstvu prevzemanje obveznosti za daljše časovno obdobje, kot ga sicer določa ZIPRS, če gre za investicije v Slovensko vojsko, ki so že predvidene s splošnim dolgoročnim programom njenega razvoja in srednjeročnim programom za njeno izvedbo.S predlagano spremembo, ki naj bi jo vlada v državni zbor poslala v kratkem, se sicer le nadomešča dosedanjo dikcijo, v kateri je bilo to prevzemanje obveznosti v daljšem časovnem obdobju urejeno z nedavno sprejetim zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, katerega izvajanje pa je ustavno sodišče zadržalo 11. januarja. »Očitno se vlada boji, da bo na ustavnem sodišču izgubila in išče nove načine, kako izvesti 780-milijonsko nabavo orožja,« je poteza vznejevoljila pritožnika na ustavno sodišče, koordinatorja Levice, ki je tako že včeraj napovedal nasprotovanje spremembi ZIPRS. Ker pa tokratna zakonodajna sprememba (zakon, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna) še bolj jasno kot v izpodbijanem primeru (zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države) sodi med izjeme, zoper katere referenduma v skladu z ustavo ni dopustno razpisati, ta najverjetneje ne bo na sporedu.Sama sprememba je po zatrjevanju obrambnega in finančnega ministrstva sicer nujna, saj je za nekatere vojaške investicije zaradi zahtevnih vojaških sistemov predviden dobavni rok tudi 18 mesecev in več od datuma podpisa pogodbe. Pred sklenitvijo vojaških investicij, ki bodo presegale omejitve, določene v ZIPRS, bo obrambno ministrstvo sicer potrebovalo predhodno soglasje vlade, kar bo po njihovem mnenju še dodaten nadzor zaradi zagotavljanja javnofinančne vzdržnosti.