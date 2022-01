Vlada potrdila Tita Potočnika za direktorja Triglavskega narodnega parka

Vlada je na današnji seji potrdila Tita Potočnika za direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) za obdobje štirih let, začenši s 27. januarjem, in z možnostjo ponovnega imenovanja.

Imenovanju Potočnika za direktorja JZ TNP so nasprotovale številne okoljske nevladne organizacije. Njihov očitek je bil, da kandidat nima nikakršnih strokovnih izkušenj s področja varstva narave. Prav tako so nevladne organizacije opozorile na politično kadrovanje direktorjev JZ TNP v zadnjih letih, ki je škodljivo za delovanje edinega slovenskega narodnega parka.

Tita Potočnika je kot najprimernejšega med štirimi kandidati, ki so izpolnjevali formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta, ocenila komisija za vodenje izbirnega postopka na ministrstvu za okolje in prostor. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je nato svet zavoda TNP pozval, naj poda mnenje o predlaganem kandidatu, vendar se svet do njega ni opredelil, ker se na seji niso predstavili in obravnavali tudi ostali kandidati, ki so izpolnjevali pogoje razpisa. Vendar mnenje sveta o kandidatu za direktorja ni zavezujoče.

Svet JZ TNP je na svoji zadnji seji, na kateri se mu je predstavil Potočnik, sprejel sklep, s katerim je predlagal spremembo postopka izbire in imenovanja direktorja Triglavskega narodnega parka. Sklep o neprimernosti postopka imenovanja direktorja je poslal tudi vladi in državnemu zboru, a ga prva očitno ni upoštevala. Svet JZ TNP se zavzema, da bi med merila za izbor direktorja morali vključiti strokovnost z najmanj enega področja delovanja TNP, da bi svet obravnaval vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za direktorja, ter da ne bi več le podajal neobvezujočega mnenja, temveč soglasje k imenovanju direktorja.

Tit Potočnik je oktobra 2003 pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik, junija 2006 pa naziv magister pravnih znanosti za področje gospodarskega prava EU na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in oktobra 2009 naziv doktor pravih znanosti s področja gospodarskega prava EU na Mednarodni univerzi v Novem Pazarju. Od septembra 2010 dalje je delo opravljal na različnih vodstvenih delovnih mestih, predvsem kot direktor družb z omejeno odgovornostjo, so zapisali v uradu za komuniciranje.

Zdajšnjemu direktorju JZ TNP Janezu Rakarju mandat poteče 26. januarja. Tudi on se je prijavil na razpis okoljskega ministrstva za nov mandat direktorja narodnega parka, vendar ga komisija ni izbrala.