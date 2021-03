Vlada predlaga razrešitev Bojana Veselinoviča

Vlada je danes sprejela Poročilo o izvajanju zakonskih določb o STA, v katerem ugotavlja, da je v letu 2020 prišlo do številnih kršitev, za katere je neposredno odgovoren direktor STA Bojan Veselinovič. Direktor STA je neposredno odgovoren tudi za šikaniranje zaposlenih. Vlada zato predlaga nadzornemu svetu STA, da direktorja Bojana Veselinoviča nemudoma razreši. V nadzornem svetu STA, ki ga vodi Mladen Terčelj, je Veselinovič doslej užival podporo.



Vlada je sprejela tudi sklep, da naj v skladu s 4. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi poročila UKOM preveri, ali navedene kršitve vsebujejo elemente utemeljenih sumov kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti ter ukrepa v skladu z zakonom. V zvezi s sumi oškodovanja STA pa naj Ministrstvo za notranje zadeve v skladu s 4. členom Zakona o organiziranosti in delu policije na podlagi poročila UKOM preveri tudi odgovornost predsednika nadzornega sveta Terčelja in članov nadzornega sveta, ali je šlo pri njihovem izvajanju nadzora za kršitev s 514. členom ZGD-1 določenih obveznosti, ter tudi odškodninsko odgovornost, ki izhaja iz 263. člena Zakona o gospodarskih družbah.



Vlada inšpektoratu za delo predlaga, da naj v skladu s svojimi pristojnostmi opravi inšpekcijski nadzor in pregleda delovanje na STA.

