Vlada prednostno skupino za cepljenje razširila na starejše od 50 let

Cilj vsaj 60-odstotna percepljenost prebivalcev

Vlada je na današnji dopisni seji ponovno ažurirala nacionalno strategijo cepljenja. Tokratna verzija ima oznako VI., v njej so na novo oziroma, kot so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje, tudi bolj podrobno opredeljene prednostne skupine za cepljenje.Če so v aktualnem tednu napovedali prednostno cepljenje starejših od 60 let in kroničnih bolnikov, ki so starejši od 18 let, ob teh pa tudi maturantov, je ključna novost najnovejše različice strategije, da so v prednostno skupino za cepljenje dodali tudi vse, starejše od 50 let.V prednostno skupino se vračajo tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni, ob teh tudi zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.Prenovljena strategija kot prednostne za cepljenje določa tudi zaposlene v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter druge zaposlene, ki izvajajo naloge, ki so po oceni vlade nujne za nemoteno delovanje države, zaposlene in prostovoljce v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam ter drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.Kot je ponovno izpostavljeno v vladnem sporočilu za javnost, ostaja osnovni cilj strategije zmanjšati umrljivost zaradi covida-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka te koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem ter omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi ter socialno življenje in ostale aktivnosti, ki so zaradi krize omejene.Zato je potrebno najprej cepiti skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi covida-19 in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, vsaj 60-odstotno (oziroma 1.200.000 prebivalcev).