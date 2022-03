Vlada razrešila državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Košoroka

Vlada je Blaža Košoroka razrešila s položaja državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo. »Povabili so me h kandidaturi za mesto generalnega direktorja Gen Energije,« je za Delo potrdil Košorok. Po naših informacijah je šest kandidatov, nadzornikom pa se bodo predstavili v sredo. Košorok je ob potrditvi kandidature za Delo zavrnil očitke, da bi načrtoval selitev sedeža družbe v Ljubljano, prav tako ne bo, kot zatrjuje, združitve obeh energetskih stebrov.

Košorok, ki je na ministrstvu za infrastrukturo bdel nad področjem energetike, v preteklosti pa je vodil že tudi Holding Slovenske elektrarne (HSE), je med najresnejšimi kandidati za prevzem vodenja drugega stebra slovenske energetike, družbe Gen energija.

Kot so po dopisni seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, je vlada sklep o razrešitvi sprejela na Košorokovo prošnjo.

Nasledil naj bi Martina Novšaka

Košorok, ki je med novembrom 2012 in julijem 2017 vodil HSE, pred tem je bil tudi na čelu Termoelektrarne toplarne Ljubljana, velja za najresnejšega kandidata za prevzem položaja generalnega direktorja Gen energije, piše STA. S tega mesta so nadzorniki drugega stebra slovenske energetike pred nekaj več kot mesecem dni odpoklicali dolgoletnega direktorja Martina Novšaka, pri čemer so mediji navajali več možnih razlogov.

Začasno oziroma do imenovanja novega generalnega direktorja je nadzorni svet na najvišji položaj v Gen energiji imenoval dosedanjo članico poslovodstva, finančno direktorico Gordano Radanovič, a že takrat smo pisali, da naj bi se na čelo družbe v nadaljevanju zavihtel Košorok.

Novšak velja za enega pomembnejših gospodarstvenikov iz desnosredinskih krogov, blizu stranki SDS. Eno osrednjih posavskih in slovenskih podjetij, pod katero spada tudi Nuklearna elektrarna Krško, je vodil od 1. avgusta 2005, nadzorni svet pa ga je skušal enkrat neuspešno razrešiti že v 2013.

Njegov odpoklic je povzročil kar nekaj razburjenja v Posavju. Nasprotovanje menjavi so tako sredi tega meseca izrekli svetniki Mestne občine Krško.

Ob kritikah, da gre za značilno politično kadrovanje in mešanje politike glavne vladajoče stranke v občutljivo kadrovanje, da želi vlada z neusposobljenim kadrom v vodstvu Gen energije zrušiti posavski energetski steber in ga prenesti v Ljubljano, ter da gre za »korupcijo, ki je pogubna za državo in družbo«, so pristojne pozvali, naj v vodstvo podjetja imenujejo odgovorne strokovnjake.