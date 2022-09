Vlada v svetu Splošne bolnišnice Celje zamenjala predstavnika ustanovitelja

Vlada je na današnji seji razrešila predstavnika ustanovitelja v svetu Splošne bolnišnice (SB) Celje Mitjo Pirmana. Za preostanek mandata je za člana sveta zavoda imenovala Tomaža Subotiča.

Vlada je člana sveta bolnišnice zamenjala na predlog ministrstva za zdravje. V skladu s protokolom o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov namreč lahko vlada predstavnika ustanovitelja razreši na predlog ministra.

Tako je ministrski zbor danes razrešil Mitjo Pirmana, za preostanek mandata, do septembra 2025 pa v svet zavoda imenoval Tomaža Subotiča.

V celjski bolnišnici je sicer nedavno prišlo do zamenjave identitet dveh pacientov, zaradi česar so direktor bolnišnice Aleksander Svetelšek, strokovni direktor Franc Vindišar in pomočnica direktorja za zdravstveno nego Darja Plank ponudili odstope.

O tem je na torkovi seji odločal svet zavoda, ki pa ponujenih odstopov Svetelška in Vindišarja ni sprejel.