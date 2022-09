Vlada glede zvišanja plač v javnem sektorju vztraja pri okoli 580 milijonih

V nadaljevanju preberite:

Če bi rekel, da se vrtimo na mestu, bi bila to optimistična izjava, je napredek pri zbliževanju stališč po današnjem krogu pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja ocenil Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Zahteve obeh sindikalnih pogajalskih skupin se v dobršnem delu precej razlikujejo in so tudi kar daleč od tega, kar jim ponuja vlada.