Vnovič bodo odločali glasovi Desusa

Koalicijski poslanci SDS, NSi in SMC so v parlament vložili novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), s katero skušajo uresničiti sedem let staro ustavno odločbo glede financiranja osnovnih zasebnih šol, ki izvajajo javni program, ta je zdaj krit v 85 odstotkih. Neskladje bi moral državni zbor odpraviti v enem letu, a ga do zdaj še ni. »Spet darila za prijatelje in napad na javno šolstvo,« je predlog komentiral nekdanji izobraževalni minister Jernej Pikalo iz vrst SD.

Zakaj zakonodajni predlog vlagajo koalicijski poslanci in ne vlada, na ministrstvu za izobraževanje, ki ga vodi Simona Kustec, včeraj niso pojasnili. FOTO: Jure Eržen/Delo

Jernej Pikalo, nekdanji minister za izobraževanje, je do koalicijskega predloga kritičen. FOTO: Blažž Samec/Delo

Koalicijski poslanci SDS, NSi in SMC so v parlament vložili novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), s katero skušajo uresničiti sedem let staro ustavno odločbo glede financiranja osnovnih zasebnih šol, ki izvajajo javni program, ta je zdaj krit v 85 odstotkih. Neskladje bi moral državni zbor odpraviti v e nem letu, a ga do zdaj še ni. »Spet darila za prijatelje in napad na javno šolstvo,« je predlog komentiral nekdanji izobraževalni ministeriz vrst SD.Koalicija namreč predlaga, da bi poleg 100 odstotkov obveznega programa država krila tudi 85 odstotkov za razširjeni program – kar v šolah, kjer je delovni proces organiziran tako, kot je v javnih, pomeni dopolnilni in dodatni pouk, podaljšano bivanje, učno pomoč ... »Zadnja odločba ustavnega sodišča iz leta 2020 ne zapoveduje takega obsega financiranja, za to so se odločili predlagatelji,« pojasnjuje Jernej Pikalo in pri tem vleče povezave z Novo univerzo in na ustavnem sodišču razveljavljenim členom interventnega zakona, ki je na novo urejal pogoje za pridobivanje akreditacij visokošolskih zavodov.Zakaj zakonodajni predlog vlagajo koalicijski poslanci in ne vlada, na ministrstvu za izobraževanje, ki ga vodi, včeraj niso pojasnili. Njen predhodnik pa v tem vidi tudi zaušnico ministrici, saj je ponavadi ministrstvo s svojim strokovnim aparatom tisto, ki pripravi predloge. Sprašuje pa se tudi, ali gre le za kakšen koalicijski manever, glede na to, da je predlog vložen z le 38 poslanskimi podpisi, da se pomiri deležnike, ki pritiskajo na njih, naj se omenjena ustavna odločba uresniči zdaj, ko vladajo.Kaj pravijo v SNS in Desusu, ki koaliciji običajno pomagata pri doseganju večine?prvak SNS, pravi, da koalicija načeloma lahko računa na njegove glasove. Ključna bo tako vnovič odločitev Desusa, kjer pravijo, da se bodo še pogovorili, a hkrati napotujejo tudi na svoja prejšnja glasovanja, ko so zavračali predloge SDS in podprli zakonski predlog ministra Pikala – sprememba po vetu v državnem svetu ni bila vnovič potrjena –, po katerem bi v celoti financirali obvezni program, razširjenega pa ne. Iz koalicijske pogodbe tretje vlade Janeza Janše pa je menda tudi na njihovo zahtevo v zadnjem hipu izpadla točka o »uresničitvi odločbe ustavnega sodišča glede enakopravnega financiranja osnovnih šol«.Ob prihajajočem glasovanju o ustavni obtožbi zoper Janeza Janšo, ki bo predvidoma na sporedu prihodnji teden, pa ni nepomembno niti dejstvo, da so to tudi v SDS skupaj s SNS zopervložili prav zaradi omenjene neuresničene ustavne odločbe.