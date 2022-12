Drugi krog dal šestega »večnega« župana in šest županj

Po nizki, še ne 48-odstotni volilni udeležbi v prvem krogu lokalnih volitev je v drugem krogu po neuradnih podatkih Državne volilne komisije (DVK) na 928 voliščih glas oddalo 42 odstotkov od malo več kot 490.600 volilnih upravičencev. Najmanj volivcev, le četrtina, je v drugem krogu volila na Jesenicah, največ v Veržeju, in sicer več kot 73 odstotkov.

Če so volivci na volitvah leta 2018 izvolili 87 županov, ki so jim podporo pri kandidaturi izkazali volivci, so tokratne volitve spet potrdile zmago samostojnih kandidatov. Kar 138 občin od 212 bodo vodili prihodnja štiri leta. Prav tako smo pred štirimi leti v velikem številu volili »preizkušene« obraze, saj smo »stare« župane spet izvolili v 144 občinah. Tudi po prvem krogu novembrskih županskih volitev so volivci ponovno izvolili 137 sedanjih županov, medtem ko bodo po drugem krogu aktualni župani vodili 147 občin.

Lokalne volitve 2022, drugi krog. INFOGRAFIKA: Delo

Od ducata kandidatov, ki so se včeraj pomerili v šestih mestnih občinah, v Mariboru, Kranju, Celju, Novi Gorici, Murski Soboti in Krškem, jih je polovica kandidirala s podporo volivcev. Med dvema neodvisnima kandidatoma so se volivci odločali v Celju, Krškem in Mariboru, med dvema strankarskima v Murski Soboti in Kranju ter med enim neodvisnim in enim strankarskim kandidatom v Novi Gorici.

Od dosedanjih županov je uspelo županski stolček ubraniti Saši Arsenoviču v Mariboru. FOTO: Voranc Vogel

Županski stolček je uspelo od »starih« županov ubraniti le mariborskemu županu Saši Arsenoviču in kranjskemu Matjažu Rakovcu, čigar tekmec je bil Ivo Bajec, ki ga je podpiral desni četverček. Rakovcu, kandidatu SD, je uspelo zmagati celo z največjim naskokom v mestnih občinah – z 71-odstotno podporo. SD je ohranila enako število mestnih občin kot pred štirimi leti.

Matjaž Rakovec bo drugi mandat na čelu Kranja. FOTO: Saša Despot

Visoko zmago slavi tudi Arsenovič. Tekmec Franc Kangler, ki se je tokrat za župana potegoval tretjič, je tudi pred štirimi leti izgubil bitko z Arsenovičem, pred dnevi pa se mu je izmuznil še sedež v državnem svetu. Kanglerja je pred drugim krogom podprla mariborska SDS, Arsenoviča pa Gibanje Svoboda in – nekoliko presenetljivo – tudi NSi.

V Novi Gorici se je zgodila zmaga Sama Turela, ki se je gotovo veseli tudi premier Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik

V Novi Gorici je dosedanjega župana Klemna Miklaviča v drugem krogu porazil kandidat Gibanja Svoboda, novinec Samo Turel, v Izoli pa župana Danila Markočiča Milan Bogatič. Z njima je Gibanje dobilo še drugega in tretjega župana; prvo županjo so dobili že po prvem krogu v Osilnici, z njihovo podporo – poleg svoje liste – pa je bil izvoljen tudi Aleš Bržan v Kopru.

V dveh mestnih občinah volitve brez starih obrazov

Potem ko se je krški župan Miran Stanko odločil posloviti od županske funkcije, so v Krškem že v prvem krogu izbirali med šestimi novimi obrazi, v drugem krogu sta ostala dva neodvisna: Dušan Šiško in Janez Kerin. Slavil je Kerin, ki je dejal, da dobro delo vedno obrodi sadove in da je bilo tako tudi tokrat. Koalicijo bo sklepal s tistimi, ki bodo podprli dobre projekte, sam pa bo danes tudi naredil nekaj dobrega za druge, kot je rekel: udeležil se bo krvodajalske akcije v Leskovcu. Nekdanji poslanec Šiško je Kerinu čestital za zmago, predvolilno kampanjo pa tako v prvem kot v drugem krogu ocenil za korektno in pošteno.

V Murski Soboti se je spopad med 49-letnim kandidatom SDS Andrejem Mešičem in 45-letnim političnim novincem Damjanom Anžljem, ki je zastopal barve stranke SD ter kandidiral s podporo dosedanjega soboškega župana in ministra v sedanji vladi Aleksandra Jevška, končal z Anžljevo zmago.

Tudi v Destrniku se je po odhodu dolgoletnega župana Franca Pukšiča že od začetka napovedoval nov obraz: županja bo Vlasta Tetičkovič-Toplak, kandidatka SDS in SLS. Porazila je neodvisnega Branka Horvata.

V Brežicah, kjer sta se pomerila ista kandidata kot pred štirimi leti, nekdanjemu predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču ponovno ni uspelo premagati aktualnega župana Ivana Molana.

Zmagovita mladost

Matija Kovač in Bojan Šrot. Celje, 4. december 2022. FOTO: Leon Vidic

»Mlada moč občine Laško«, farmacevt Marko Šantej, je dobil drugi krog proti dolgoletnemu županu Francu Zdolšku. Volivci so v drugo podprli mladost tudi v Tolminu, kjer sta se po tistem, ko je morala začasna županja Maša Klavora bitko v drugem krogu prepustiti zmagovalcema, pomerila kandidata SDS in SD: 53-letni Oton Bratuž in dvajset let mlajši Alen Červ. Z vrha občine se po 12 letih poslavlja ilirskobistriški Emil Rojc.

Zaradi treh stotink v drugi krog

V Šmartnem pri Litiji je kandidata po prvem krogu ločil le glas ali tri stotinke razlike. V drugo sta se pomerila neodvisni Blaž Izlakar in dosedanji župan Rajko Meserko iz SLS. Županovanje so volivci v drugo zaupali prvemu.

Županski stol pa je uspelo obdržati Milanu Balažicu v Moravčah, katerega dosedanji mandat je zaznamovala zlasti bitka z onesnaževanjem iz Termita. Številni so mu zmago pripisovali že v prvem krogu, a je moral ponjo v drugega – in sicer s predhodnikom na županskem stolu Martinom Reboljem.

Tesen izid po prvem krogu je bil tudi v Piranu. Zmaga ni šla v roke Gašparju Gašparju Mišiču, ampak Andreju Koreniki.

Franc Kangler se je za župana Maribora potegoval tretjič. Pred dnevi se mu je izmuznil še sedež v državnem svetu. FOTO: Voranc Vogel

V Brdih izvolili šestega »večnega« župana

Za pet »večnih« županov, ki so občine Cerklje na Gorenjskem, Gornji Petrovci, Rogaška Slatina, Rogatec in Zagorje vodili 28 let, je bilo po prvem krogu jasno, da jih bodo še prihodnja štiri leta. Le »večni« župan Brd Franc Mužič je moral po osmi mandat v drugi krog, kjer mu je uspelo premagati Karola Petra Peršoljo.

Zmagovalka z največjo podporo v drugem krogu

Največ podpore – 81,53-odstotne – je bila v drugem krogu deležna Mateja Povhe, nova županja Trebnjega, ki je kandidirala na listi Drot. V prvem krogu so volivci v Ormožu z rekordnim 91,3 odstotka glasovi podprli župana stranke SDS Danijela Vrbnjaka. V Braslovčah je Tomaž Žohar, neodvisni, prejel 90,6 odstotka glasov, prav tako neodvisna Andrej Kavšek iz Črnomlja in Simon Debeljak iz Loškega Potoka pa sta prejela 87,3 oziroma 85,5 odstotka glasov. Povhova je že v prvem krogu dobila skoraj tretjino več glasov kot dosedanji trebanjski župan Alojzij Kastelic.

Župane so včeraj v drugem krogu volili v 47 občinah. Mursko Soboto in Novo Gorico bosta vodila politična novinca. V Moravčah in Kanalu ob Soči zmagala »zelena« kandidata.

Županje

V prvem krogu je županjo dobilo 22 občin, v drugem še šest.

V prvem krogu je županjo dobilo 22 občin, v drugem še šest, v občinskih oziroma mestnih svetih pa bo poleg 2171 moških sedelo 1168 žensk. Žensko-moški dvoboj je v drugem krogu potekal v dvanajstih občinah, dobile so ga kandidatke v Kostelu, Kranjski Gori, Destrniku, Divači, Gornji Radgoni in Trebnjem. Dvoboja dveh kandidatk ni bilo nikjer. Je pa bitko za ponovni mandat izgubila županja Kanala ob Soči Tina Gerbec. Premagal jo je okoljski aktivist in borec za čisto Soško dolino brez sosežiganja odpadkov Miha Stegel.