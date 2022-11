Gašpar Mišič se distancira od svetniškega kandidata

»Obkrožite Gašpar Gašpar Mišič, četrti na listi - Savić. Jaz vas bom popeljal v nove zmage. Naredimo še en giro? Tako smo včasih bežali policiji!« S temi besedami se je v posnetku, ki spremlja njegovo vratolomno vožnjo po Bernardinu in Portorožu, na volivce obrnil Srečko Savić, eden od kandidatov na Listi Gašpar Gašpar Mišič (GGM) in mi.

Savić se je z neregistriranim avtomobilom zapeljal od svoje avtopralnice, mimo Hotela Bernardin in skladišč soli, kjer je vozil med pešci, nato pa – z napovedjo – »gremo prehitevat na nož« - po desni strani ozkega cestišča vozil mimo avtomobilov in avtobusa. Posnetek je na svoji facebook strani objavilo Gibanje Portorož.

»Osupli smo nad nepremišljenim ravnanjem Srečka Savića in ga najostreje obsojamo. Težko razumemo, kako je do takšnega neodgovornega dejanja sploh lahko prišlo, saj je povsem nesprejemljivo in v nasprotju z našimi temeljnimi vrednotami in prizadevanji. O našem stališču smo ga že obvestili ter ga pozvali k javnemu opravičilu,« se je odzval Gašpar Gašpar Mišič, ki z Listo GGM in mi kandidira za piranskega župana.

»Srečko Savić se javno opravičujem in svoje dejanje obžalujem ter vse kritike sprejmem z obljubo, da se ne bo več zgodila takšna ali podobna nepremišljenost. Posnetek ni nastal za javno objavo, zato toliko bolj obžalujem svoje nepremišljeno dejanje,« se je oglasil še svetniški kandidat.

Po besedah Gašpar Gašpar Mišiča, je Savić na takem mestu, za katero je malo možnosti, da bi bil izvoljen, od njega pa sicer ni zahteval, da bi odstopil od kandidature.

V piranski občini se za župana poteguje 13 kandidatov, za občinski svet pa 16 list. Nepremičninski podjetnik in direktor Okolja Piran Gašpar Mišič se v volilni boj v Piranu podaja četrtič (neuspešno je kandidiral v letih 2002, 2006 in 2010), na zadnjih lokalnih volitvah je poskušal s kandidaturo tudi v Kopru in leta 2014 celo v Ankaranu.

Ob vložitvi kandidature pa je dejal, da je treba zaspanemu Piranu vdahniti nekaj rokenrola ali vsaj Tartinijevega Vražjega trilčka.