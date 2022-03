Izberite z Delom: Krepitev SDS, na čelu LMŠ ne bo sprememb

Do parlamentarnih volitev je še 49 dni, stranke predstavljajo svoje programske prioritete in kandidate za poslance, kar na Delu pozorno spremljamo in analiziramo. Pripravljamo komentarje in intervjuje, s pomočjo katerih se bodo volivke in volivci lažje odločili, koga bodo izbrali 24. aprila. Na najpomembnejše dogodke vas bomo do takrat opozarjali tudi z nedeljskim novičnikom. Vedeti več pomeni imeti moč.

KREPITEV SDS: V soboto bo 33 let praznovala največja koalicijska stranka, ki je lani število svojih članov povečala za okoli 1300 ljudi. Sredi februarja so na sedež stranke SDS ob najnovejši akciji novačenja članov prejeli 116 pristopnih izjav, kar je menda rekord v zadnjih mesecih.

SDS kampanjo vodi pravzaprav nenehno. Z ukrajinsko krizo in ne glede na očitke, da vojno izrablja za notranjepolitične namene, se ji spet krepi tudi podpora v javnomnenjskih anketah. Za RTV Slovenija je Inštitut Mediana pred mesecem dni nameril, da za vodilno novo stranko Gibanje Svoboda Roberta Goloba zaostaja za štiri odstotne točke, najnovejše javnomnenjske poizvedbe pa kažejo izenačenje vodilnih dveh strank pri osemnajstodstotni podpori oziroma rahlo vodenje SDS Janeza Janše.

NA ČELU LMŠ BREZ SPREMEB: Za predsednika Liste Marjana Šarca (LMŠ) se je pričakovano prijavil le en kandidat. Evidentirani kandidati – voli bodo predsednika, člane častnega razsodišča in nadzornega odbora – imajo zdaj do konca prihajajočega tedna čas, da posredujejo potrebno dokumentacijo, soglasje. Evidentacije bo obravnaval izvršni odbor stranke. Vse popolne kandidature bo uvrstil na volitve, ki bodo na zboru članstva 19. marca v Mariboru. Takrat bo torej tudi uradno znano, da bo stranko še naprej vodil Marjan Šarec. Kdo se bo z njim podal na volitve, naj bi prav tako znano takrat.

ISKRENJE NA DESNICI IN PROPAD NASTOPA POD ENOTNIM DEŽNIKOM: Na vabilo Petra Jambreka, nekdanjega glavnega ideologa slovenske desnice, zdaj pobudnika Zavezništva za slovensko politično sredino so se tretjič sestali predstavniki NSi, Naše dežele Aleksandre Pivec in gibanja Povežimo Slovenijo. Pobuda za skupni javni nastop ter podpis skupnega dokumenta zavezništva glede nekaterih vsebinskih vprašanj in pomena sodelovanja strank slovenske politične sredine zaradi nestrinjanja predstavnikov gibanja Povežimo Slovenijo ni bila uspešna. Več o tem v ponedeljkovem Delu in na www.delo.si.

VOLILNA PROGRAMA LEVICE IN NSi: Ta konec tedna sta svoja volilna programa potrjevali Levica in NSi. Analizirali smo, katere so ključne programske točke strank, ki sta ideološko vsaka na svojem koncu političnega pola?

Te volitve bodo plebiscit, na katerem se bomo odločili, v kakšni državi želimo živeti, je na kongresu stranke dejal koordinator Levice Luka Mesec. Povedal je še, da gredo na volitve premagat desnico in zato da Slovenija dobi vlado z Levico. Poleg vseh aktualnih poslancev bodo njihovi kandidati tudi antopologinja in doktorica antičnih študij Svetlana Slapšak, sociologinja in profesorica na katedri za analitsko sociologijo na fakulteti za družbene vede Metka Mencin Čeplak, filozof in naravovarstvenik Luka Omladič ter nekdanji poslanec in pozneje direktor vladnega urada za verske skupnosti Aleš Gulič.

V NSi pa so napovedali, da bodo presenečenje naslednjih volitev. Za NSi bodo kandidirali vsi dosedanji poslanci, razen Mihaela Prevca, ter tudi sedanji ministri. Vključno z ministrom za kmetijstvo Jožetom Podgorškom, ki se jim je pridružil pred kratkim, in ministrom brez listnice Markom Borisom Andrijaničem, ki na začetku temu ni bil najbolj naklonjen.

PREDVOLILNI INTERVJUJI:

Predsednica SD Tanja Fajon je v intervjuju za Sobotno prilogo povedala, da nima zadržkov glede novih obrazov ali novih strank v politiki, ker ima bistveno večje skrbi, povezane z vojno v Ukrajini.

Če bi bila Slovenija odvisna od strankarskih programov, imajo vse toliko dobrih, da bi bili že vsaj pred vrati raja, je ocenil prvak SLS Marjan Podobnik.