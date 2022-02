V SD o nevarnosti sedanje oblasti in nepredvidljivosti novih eksperimentov

Posamezne programske točke volilnega programa Drugače so na programski konferenci SD predstavili vodje posameznih strokovnih svetov stranke. Govorci pa so eden za drugim poudarjali, da gre za najboljši program in da verjamejo v svojo zmago na volitvah. Med drugim so izpostavljali, da želijo minimalno pokojnino zvišati na 700 evrov neto, zagotoviti brezplačni vrtec in šolsko prehrano, 10.000 javnih najemnih stanovanj, postopno uvesti 32-urni delovnik in zagotoviti največ 30-dnevni rok za pregled pri specialistu.

Predsednica SD Tanja Fajon je člane konference nagovorila po potrditvi volilnega programa in poudarila, da ne gre za enega človeka. Kot je dejal Dejan Levanič, glavni tajnik stranke, je v tem procesu sodelovalo več kot 500 ljudi. Vključili pa so tudi civilno družbo.

Vse prisotne je Fajonova povabila na oder in poudarila, da je njihova »klop izjemno dolga«. Tudi ona je dejala, da imajo ekipo z načrtom. »Slovenija bo 24. aprila odločala o svoji prihodnosti – ljudje imajo jasno izbiro – odločali bomo med nevarnostmi sedanje oblasti, nepredvidljivostjo novih eksperimentov ali varno in zanesljivo izbiro – to smo Socialni demokrati,« je v nagovoru dejala Tanja Fajon in navedla, da je njihov program izvedljiv. Pozvala je k odhodu na volitve.

»Naš program temelji na finančnih izračunih, na strokovnem znanju in sodelovanju s civilno družbo, narejen je za ljudi in je izvedljiv,« je dejala. Nekdanji državni sekretar in član redakcijske skupine programa Jernej Štromajer pa je v svoji razpravi navezal na današnjo analizo Dela ter zavrnil kritike, da jih vodijo neoliberalne ideje, ampak da so pripravili progresivni »green new deal« socialdemokratske politike – vlaganje v blaginjo ljudi in napredne družbe. Edina alternativa aktualnim politikam oblasti pa je po njegovo SD in njihov program.

