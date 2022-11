Za zdaj Bržanu kaže bolje

V volilni štab v Šalari je prišel Aleš Bržan, ki so ga zbrani pozdravili z bučnim aplavzom. Kot je dejal, je rahlo zbolel – nalezel se je viroze od svojih otrok – a ne gre za codvid-19. »Rezultati prihajajo in kažejo dobro,« nam je zaupal. »Vprašanje je samo, koliko dobro,« je dodal.

»V stranki napeto pričakujemo zaključek volitev, predvsem štetja županskih glasov. Želimo si uspešno izpeljati volitve v prvem krogu, sicer pa bomo pridno delali še malo dlje,« pravi koprska podžupanja in podpredsednica Liste Aleša Bržana Jasna Softič. »Smo zelo optimistični, pričakujemo okoli 55-odstotno zmago za župana in 12 ali 13 občinskih svetnikov,« je dodal podjetnik Janko Okoren, kandidat za občinskega svetnika.

V štabu Aleša Bržana je za zdaj veselo vzdušje. FOTO: Nataša Čepar

Bržanov najresnejši kandidat Boris Popovič, ki je obenem njegov predhodnik in je koprsko občino vodil štiri mandate, prav tako upa na zanj pozitivni izid. »Veliko sem delal med kampanjo in verjamem, da se bo drugače izšlo kot pred štirimi leti. Takrat so me napadali iz vseh strani, proti meni so bili številni lobiji,« je komentiral Popovič, ki ima volilni štab v Žusterni.

V Mestni občini Koper je bila po popoldanskih podatkih najvišja volilna udeležba med mestnimi občinami (36,24 odstotka). Volivci so izbirali med šestimi županskimi kandidati in 14 listami. Za koprskega župana so kandidirali aktualni župan Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana in Gibanje Svoboda), njegov predhodnik Boris Popovič (Koper je naš), nekdanja poslanka in diplomatka Jadranka Šturm Kocjan (SD), občinska svetnika Peter Bolčič (Zaupanje) in Alen Medveš (Levica) ter nekdanji občinski svetnik Igor Colja (SDS).

Kandidaturo Patrika Grebla in Liste Zavedno Koper pa je koprska volilna komisija zavrnila, ker postopka niso izpeljali v skladu z zakonom in niso predložili zapisnika o tajnosti izbire kandidatov. Predstavniki liste so se naknadno neuspešno pritožili na upravno in ustavno sodišče.

Pozitivna energija v Novi Gorici

»Ogromno se nas je zbralo, energija je pozitivna, čakamo na odločitev glavne žirije,« je dejal županski kandidat Samo Turel, ki kandidira z Gibanjem Svoboda. Priznal pa je, da je nekoliko nestrpen. Poleg dosedanjega župana Klemna Miklaviča velja za enega izmed favoritov.

»Čakamo na nekaj več preštetih glasov. Sicer je vzdušje tu pri nas odlično,« je komentiral dosedanji novogoriški župan Klemen Miklavič.

V Novi Gorici se je sicer pomerilo šest županskih kandidatov. Poleg Miklaviča in Turela, direktorja novogoriškega okrožnega sodišča, kandidrajo še občinski in državni svetnik Tomaž Horvat (SD), sicer carinski inšpektor, podjetnica in aktualna podžupanja Damjana Pavlica (SDS), nekdanji državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej (NSi) in upokojeni voznik ter sindikalist Andrej Pelicon (Levica). Za mestni svet pa kandidira 12 list.