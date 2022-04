Reuters: Populista odnesla stranka zelenih

Po včerajšnjih volitvah, kjer je največ glasov dobila stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba, smo zbrali odzive tujih medijev na dogajanje ob slovenskih parlamentarnih volitvah.

Slovenija znova eksperimentira z novimi obrazi

Agencija Reuters je ob rezultatu zapisala, da je v nedeljo na volitvah izgubil »slovenski populistični premier Janez Janša« – ob njegovem imenu so omenili tudi njegove napade na medije – premagala pa ga je »okoljevarstvena stranka Gibanje Svoboda«. Reuters je še zapisal, da so bili rezultati po pričakovanjih tesni, da pa podatki za zdaj kažejo, da je Gibanje Svoboda v precejšnji prednosti pred SDS. Kot so zapisali, se stranka Roberta Goloba zavzema za prehod na zeleno energijo, za odprto družbo in pravno državo. Volilna udeležba, ki je bila skoraj 70-odstotna, je precej nad državnim povprečjem. Politični analitik Peter Merše je, tako Reuters, dejal, da je »Slovenija znova eksperimentira z novimi obrazi, z ljudmi, za katere prej še niso slišali.« Kot so ob tem citirali tudi Goloba, rezultati kažejo, da si ljudje resnično želijo sprememb in da »danes plešejo, jutri pa je nov dan, ko moramo začeti delati in opravičiti zaupanje državljanov«.

Tudi Politico na svoji spletni strani navaja, da je Janša doživel hud poraz proti novi stranki, ki je bila ustanovljena šele lansko leto. Politico citira politologa Alema Maksutija, ki je o Janši dejal, da je največji poraženec teh volitev in da pričakuje, da bo Janša izpodbijal legitimnost volitev, tako kot je podprl trditev Trumpa, da so bile volitve v ZDA lažne.

Mediji blizu SDS o ruskem vmešavanju v volitve

Mediji, ki so naklonjeni SDS, so po zaprtju volišč objavili več člankov, v katerih so trdili, da naj bi bila v volitve vpletena Rusija. Čeprav se ta trditev ni pojavila v uglednih slovenskih medijih, je Evropska ljudska stranka, katere član je Janša, v nedeljo na svojem uradnem računu tvitnila, da je zaskrbljena zaradi »možnega vmešavanja Rusije v slovenske volitve. Janše je izjavil, piše Politico, da njegovi nasprotniki podpirajo zahteve Rusije do Ukrajine, in sicer zaradi njihove leve politične usmerjenosti.

Politico piše, da je obdobje po odstopu Marjana Šarca in začetkom vlade Janše zaznamoval upad demokratičnih standardov. Nedavno poročilo Freedom House je pokazalo, da se Slovenija sooča z najmočnejšim demokratičnim upadom od vseh 29 držav, ki jih spremlja, na podlagi dejavnikov, kot so zakonodajni postopek, neodvisnost medijev in korupcija. »Škoda, ki je bila storjena v teh dveh letih, je velika. Prehod oziroma vrnitev v neko predjanševsko stanje bo zahteval čas, pričakovanja pa so velika,« je dejal Maksuti. Ta je še povedal, da je volilno obnašanje v Sloveniji »zelo spremenljivo« in dodal, da »približno 20 odstotkov volivcev na vsakih volitvah redno spreminja svoje volilne preference«.

Tudi Euronews je Janšo označil za populista in zapisal, da Janšo obtožujejo, da je pod njegovo vlado Slovenijo potisnil močno v desno. Kot so zapisali, je Janša odkrit občudovalec nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in tesen zaveznik madžarskega premierja Viktorja Orbána, in je, odkar je prevzel oblast ob začetku pandemije, državo potisnil v desno. Gibanje Svoboda se v primerjavi z Janševo naracijo, osredotočeno na narod, zavzema za prehod na zeleno energijo in trajnostni razvoj, navaja Euronews. Liberalci so volitve označili za referendum o prihodnosti Slovenije. Trdijo, da bi Janša, če bi bil ponovno izvoljen, tradicionalno zmerni narod potisnil bolj stran od temeljnih demokratičnih vrednot EU in k drugim populističnim režimom.

Robert Golob in njegova stranke je dobila največ glasov. FOTO: Jure Makovec/AFP

La monde prav tako piše o Janši kot premierju, ki je Sloveniji popeljal še bolj v desno in se soočal z obtožami o drsenju k avtoritarni vladavini v slogu svojega zaveznika Orbana. Bil je tudi pod drobnogledom EU ob poročilih, da je pritiskal na nasprotnike in javne medije ter nameščal ljudi, lojalne njegovi SDS, na ključne položaje za nadzor nad državnimi institucijami.

Guardian je v naslovu zapisal, da je liberalni novinec Golob premagal sedanjega populističnega premierja. »Naš cilj je bil dosežen. Zmaga, ki nam bo omogočila, da državo popeljemo nazaj k svobodi,« so citirali besede zmagovalca Goloba. »Ljudje si želijo sprememb in so izrazili zaupanje v nas kot edine, ki lahko prinesemo te spremembe,« je dejal Golob, ki je sicer v izolaciji. Guardian v prispevku povzema besede političnega analitika Mihe Kovača, ki je dejal, da so bili to glasovi »proti Janši«. »Proti poti v Madžarsko, proti neliberalni demokraciji v Sloveniji in vladi, ki si želi podrediti javne medije in nadzor na pravom«. Politični analitik je sicer opozoril, da Gibanje Svoboda z Golobom na čelu nima izkušenj z vlado oz. vladanjem, četudi bodo lahko sodelovali z bolj izkušeno stranko SD. »Stranka je kot podjetje, ki ima strmo rast. Nima nobene infrastrukture, nobenega znanja, ljudi, ki bi znali delati v parlamentarnih telesih,« je dejal Kovač.