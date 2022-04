Skrivanje, kdo bo mandatar, lahko volivci kaznujejo

V nadaljevanju preberite:

Nejasnosti glede mandatarstva so pomembno politično vprašanje, saj lahko vplivajo na odločitve volivk in volivcev, katero stranko bodo obkrožile na volilnem lističu, ter tudi na taktično glasovanje volilnega telesa. Nanj, kot je znano, vplivajo tudi rezultati javnomnenjskih anket, ki povzročajo prelivanje glasov od strank z nižjo javnomnenjsko podporo k verjetnemu zmagovalcu.

Na mandatarstvo lahko računa tisti, ki bo zbral večino – to ni nujno zmagovalec volitev, je ob razpisu tokratnih parlamentarnih volitev poudaril predsednik države Borut Pahor. Glavnemu pretendentu leve sredine Robertu Golobu se vprašanje mandatarstva ne zdi najpomembnejše, ampak je po njegovih besedah cilj le, da Kul in njegova stranka na volitvah dobita 60 odstotkov: vse drugo ga zdaj sploh ne zanima. Ali to zmanjšuje transparentnost, ki jo za odločanje potrebujejo volivke in volivci?