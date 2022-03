Svarilo pred pretesnimi predvolilnimi pakti

Te parlamentarne volitve v Levici označujejo za plebiscitarne, saj naj bi se na njih odločali, v kakšni državi želimo živeti. Luka Mesec, koordinator stranke, je na kongresu, na katerem so predstavljali volilni program in kandidate, poudaril, da gredo na volitve, da »premagamo desnico in dobimo vlado z Levico«. Z LMŠ, SD in SAB so v Levici že podpisali povolilni sporazum, z Robertom Golobom pa po Meščevih besedah ostajajo v stikih.

»Imamo skupen cilj, in to je zrušiti Janševo oblast in premagati desnico na volitvah. Upam, da z dvotretjinsko večino,« je povedal Mesec in dodal, da imajo z Golobom dogovor, da se v predvolilnem boju vidijo kot zavezniki. Stvar debate pa je dogovor po volitvah. Za zdaj pričakujejo njegov program, ko se bodo lahko začeli konkretneje »pogovarjati o tem, kje so stične točke in kje problemi«.

Golobov krog je pred vstopom na politični parket preverjal tudi naklonjenost javnosti sodelovanju z NSi, zato sogovorniki v več strankah ne izključujejo povsem možnosti za takšno sodelovanje, še posebej če se LMŠ ali SAB ne bi prebili v parlament. A Mesec pričakuje, da bo ves četverček spoštoval določila njihovega povolilnega sporazuma, da ne bodo sodelovali v koaliciji s strankami sedanje Janševe koalicije. To je sicer napovedal tudi Golob.

Filozof Slavoj Žižek, ki je podprl Levico, pa jim je odsvetoval pretirano povezovanje z Golobom pred volitvami. »Moj paradoksalni predlog je, da bi bilo morda bolje, da bi se jasno percipiralo, kako različni sta Levica in Golobova Svoboda. Tako ne bi mogli njemu očitati, da je instrument Levice ali da ste vi ena od teh sredinskoliberalnih strank. Vsi skupaj morate dobiti čim več, in če je cena za to dejstvo, da to ni ena trdna programska koalicija, bi rekel celo, da je pot do večine to, da zdaj niste preveč skupaj,« je dejal.

Stranka, ki tokrat prvič odhaja na volitve pripravljena na sodelovanje v vladi, se namerava ukvarjati predvsem s krizo kapitalizma, krizo demokracije in podnebno krizo. Še posebej poudarjajo ukrepe za odpravljanje draginje in stanovanjsko problematiko. Volilni program, ki so ga predstavili, bodo na dopisni seji potrdili v tednu ali dveh.

Zanje bodo poleg vseh aktualnih poslancev nastopili tudi antropologinja in doktorica antičnih študij Svetlana Slapšak, sociologinja in profesorica na fakulteti za družbene vede Metka Mencin Čeplak, filozof in naravovarstvenik Luka Omladič, nekdanji direktor vladnega urada za verske skupnosti Aleš Gulič, namestnica koordinatorja Asta Vrečko, koordinator programske skupine Sašo Slaček in humanitarec Milan Jakopovič.

Na volitvah si bodo prizadevali doseči 30 odstotkov boljši rezultat kot na zadnjih parlamentarnih volitvah.