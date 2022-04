V SDS in NSi bi še naprej uravnoteževali medije

V nadaljevanju preberite:

Sistematično omalovaževanje medijev, ki so iz leta v leto v manj ekonomsko zavidljivi situaciji, pa izčrpavanje Slovenske tiskovne agencije (STA) in skoraj popolna podreditev vodstvenih struktur v informativnem programu TV Slovenija so zaznamovale obdobje tretje vlade Janeza Janše. To so predsedniki opozicijskih strank tudi v včerajšnjem soočenju na nacionalni televiziji očitali njenemu vodstvu in voditelju Igorju Pirkoviču. Več jih je soočenje zato tudi protestno zapustilo.