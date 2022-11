Za stolček kar osem tekmecev

Osem let, dvojni štiriletni županski mandat, je taka doba, da se da v njej kar nekaj narediti, morda bi bil še boljši dvojni petletni mandat, kakršnega imajo v sosednji Italiji, toda odhajajoči kranjskogorski župan Janez Hrovat je z doseženim zadovoljen. Poudarja, da je bilo najpomembnejše to, da so mu ljudje zaupali.

Po dveh mandatih je občina Kranjska Gora po njegovih besedah prepoznana doma in v soseščini ob tromeji; je med dvanajstimi nezadolženimi slovenskimi občinami in s prostim denarjem. Vsakemu energija po osmih letih rada pade, vsak se že malo iztroši. Čeprav, pravi Janez Hrovat, je videl župane, ki so še po dvajsetih letih polni energije, pa take, ki se ne znajo sprostiti, in druge, ki kandidirajo zato, da kontrirajo tekmecem, in končno take, ki so prepričani, da so nenadomestljivi. Sam je podjetnik in se zaveda, da so tudi v podjetništvu vzponi in padci. Na Alpski listi Janez Hrovat sicer še kandidira za občinskega svetnika, a na zadnjem, šestnajstem mestu. Tako kot so po vsej Sloveniji na kandidatnih listah za občinske in mestne svete na zadnjih, praviloma neizvoljivih mestih znana in priljubljena imena.

Za kranjskogorski županski stol se bo potegovalo kar osem tekmecev – šest na predloge skupin volivcev, svojega kandidata pa imajo še SD in Gibanje Svoboda; je pa sedanji podžupan Bogdan Janša prvi na listi svetniških kandidatov SDS. Med kandidati skupine volivcev je tudi Blaž Knific, ki je 1. januarja 2017 odstopil z mesta občinskega svetnika (SD), ker je postal direktor Komunale Kranjska Gora.

Podvojen proračun

Kranjskogorski občinski proračun se je v osemletki med letoma 2015 in 2022 podvojil na 19 milijonov evrov. Občina Kranjska Gora je po županovih besedah na piedestalu kot najbolj razvita turistična občina z najvišjimi socialnimi transferji med slovenskimi občinami, z razvitim zdravstvom, šolstvom, športom, kulturo in kmetijstvom. Med pomembnimi dosežki omenja še prenos komunalne koncesije s tujega podjetja na občinsko Komunalo Kranjska Gora, kar je bil velik strošek.

V turistični Kranjski Gori so pomemben dosežek brezplačne vozovnice za smučanje za vso mladino, vključno s srednješolci, kar so uspešno prenesli iz nekaterih občin na sosednjem Koroškem. In kdaj bo enotna uporabnina za tekaške proge po zgornjesavski dolini do Rateč in od tam naprej pod zahodnimi stenami Ponc proti Belopeškim jezerom in po trasi nekdanje železniške proge, zdaj pa kolesarske steze, proti Trbižu? Janez Hrovat napoveduje, da najbrž kmalu. Po njegovih besedah je problem v sami zakonodaji in različnem obravnavanju poškodb, ki jih pri nas krije javno zdravstvo, v Italiji pa ne.

Konec poletja je Janez Hrovat za Gorenjski glas med večjimi projekti, nekaterimi že začetimi, poudaril ureditev prometno preobremenjenih alpskih dolin in prelazov, regulacijo prometa, dokončanje pločnika v Gozdu - Martuljku, spodbude za kmetijstvo ter večjo povezanost s turizmom in tudi stanovanja za mlade. Kot enega večjih izzivov pa je omenil kopališče in atletsko stezo na Prodih v Mojstrani.