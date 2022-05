Volitve sprožile povezovalne procese tudi na desnici

V nadaljevanju preberite:

Predvolilna strategija SDS je bila, da čez parlamentarni prag pomaga spraviti koalicijo Povežimo Slovenijo in stranko Naša dežela Aleksandre Pivec. Naša dežela se ni želela pridružiti koaliciji, obe sta ostali pod parlamentarnim pragom. Po volitvah pa se dogovarjajo o povezovanju med SLS in Našo deželo.

Predsednik SLS Marjan Podobnik je napovedal, da se bo umaknil, stranka pa da mora poskušati z mlajšo ekipo, mogoče tudi z drugačnim pristopom. »Dolgo časa je kazalo, da bo povezovalna zgodba s koalicijo Povežimo Slovenijo uspešna, a se to žal ni izšlo. Prav je, da prevzamem svoj del odgovornosti in dam možnost predvsem mlajšim,« je povedal Podobnik in dodal, da je pozitivna stran zgodbe povezovanja v koalicijo Povežimo Slovenija, da so se stranki približali številni mlajši kadri, ki (še) niso v SLS, imajo svoje prednosti in vizije.