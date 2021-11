Kampanja Za obSTAnek gre v drugi krog

Društvo novinarjev Slovenije je po številnih pobudah danes začelo z drugim krogom donacijske kampanje Za obSTAnek, v katerem bo znova mogoče Slovensko tiskovno agencijo podpreti s poslanim sms-sporočilom s ključno besedo STA5 na številko 1919. S tem bodo donatorji darovali pet evrov, še vedno pa so možne tudi donacije na poseben račun društva.

Kot so zapisali v društvu v sporočilu za javnost, bodo vsi donatorji »pripomogli, da bo STA po mesecih vladnega izčrpavanja in izigravanja zakonodaje lahko obstala«.

»Brez izjemne podpore javnosti agencije že zdaj ne bi bilo več. Skupaj jo lahko ohranimo ter s tem ponovno jasno in glasno sporočimo, da neodvisnega in profesionalnega novinarstva ne damo,« so ob vnovičnem začetku kampanje #zaobSTAnek izpostavili v Društvu novinarjev Slovenije.

Spomladi zbrali 274.743 evrov

V prvem, spomladanskem delu kampanje so z donacijami zbrali kar 274.743 evrov. Ob nadaljnjem zaostrovanju razmer in obdobju brez premika pa so prejeli številne pobude iz javnosti, da obnovijo tudi zbiranje sredstev prek mobilnih kratkih sporočil. Zdaj jim zato tudi sledijo. Vmes je prispelo tudi že kar nekaj donacij na poseben transakcijski račun društva SI56 6100 0002 5727 075, ki je bil ves čas odprt.

STA se sicer že 305. dan bori za obSTAnek, saj letos opravlja javno službo brez državnih sredstev, ki jih zagotavlja zakonodaja. V društvu zato opozarjajo na vladne kršitve zakonodaje in ocenjujejo, da je stanje še naprej alarmantno.

FOTO: Jure Eržen/Delo

»In četudi bi lahko pogovori med Uradom vlade za komuniciranje in novim vodstvom STA prinesli spremembe, nanje glede na izkušnje v preteklih mesecih ne moremo z gotovostjo staviti. Agencija se že zdaj sooča s težko popravljivo škodo. Prepričani smo, da mora in bo morala vlada izpolniti svoje zakonske dolžnosti prej ali slej, a hkrati medtem čas še vedno ni zaveznik STA,« ugotavljajo.

Dodajajo, da so kolegi na STA izčrpani, na robu zmogljivosti, skupaj s svojimi družinami v primežu negotovosti. Na njihove stiske že več mesecev opozarja tudi Sindikat novinarjev Slovenije, ki se tudi tokrat pridružuje podpori kampanji skupaj s številnimi drugimi prijatelji STA.