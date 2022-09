Vsem uslužbencem vsaj 4,5 odstotka višje plače

V nadaljevanju preberite:

Oktobrska plača vseh javnih uslužbencev bo za 4,5 odstotka višja, kot je bila doslej, večina zaposlenim v javnem sektorju se bo plača drugič zvišala spomladi, in sicer z dvigom za en plačni razred, kar pomeni približno štiri odstotke. Predstavniki vlade in javnega sektorja so se dogovorili še za zvišanje nadomestila za malico in poračun regresa za letni dopust.