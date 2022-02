Madžarski kupec bi v Savo vložil 200 milijonov

Iz družbe Prestige so, potem ko so, kot smo poročali, v ponedeljek zvečer podpisali dogovor s skladom York o nakupu 43,2-odstotnega lastniškega deleža družbe Sava, sporočili, da želijo v partnerstvu z državo izvesti obsežen investicijski cikel v obstoječe in nove zmogljivosti, v katerega bi vložil 200 milijonov evrov lastnih naložbenih sredstev.

»Družba Prestige Tourism namerava svojim partnerjem v lastništvu Save pojasniti svoje namere glede upravljanja naložbe v družbo, ki je sama kapitalsko prešibka, da bi lahko Savo Turizem ponesla v nov investicijski ciklus. Izpostavljamo štiri stebre maksimiranja ekonomskega učinka nakupa deleža v družbi Sava: kapitalsko podporo, prenovo, podporo pri upravljanju sredstev ter upravljanje vrednosti za zaposlene in operativno poslovanje,« so zapisali.

Kot so še pojasnili, so v družbi združili moči kapitalsko močni investitorji, ki bodo v turizmu kot kapitalsko intenzivni dejavnosti zagotovili kontinuirano investiranje v hotelske zmogljivosti doslej kapitalsko podhranjene Save Turizem. Na področju prenove pa se med drugim zavezujejo, da bodo skrbeli za kontinuirano ohranjanje visoke ravni kakovosti, kot novi lastniki pa bodo prispevali tudi svoje dobre prakse in kompetence za učinkovito upravljanje sredstev skozi življenjski cikel hotelov s ciljem krepitve vrednosti sredstev.

»Prestige Tourism v slovenski turizem prinaša splet kapitala, znanja, najboljših praks in izkušenj na področju turizma. Verjamemo, da so naše namere združljive s cilji, ki jih na področju turizma zasleduje slovenska država. Dolgoročni cilj novega lastnika je namreč krepitev konkurenčnosti portfelja Save Turizem ob hkratni vzdržni poslovni uspešnosti Save Turizem in vzdržnem donosu za lastnika. Verjamemo, da je primarni vir vrednosti Save Turizem njena jedrna dejavnost. Pri njenem upravljanju želimo tvorno sodelovati z deležniki v lokalnem okolju, turističnem sektorju in na državni ravni ter skozi sodelovanje in z lastnimi naložbami okrepiti mednarodno konkurenčnost turističnih storitev Save Turizem,« je poudaril Michel Caillard, glavni izvršni direktor družbe Prestige Tourism.

Ta bo delež v Savi prevzela ob soglasju Agencije za varstvo konkurence (AVK) in pod pogojem, da državna lastnika Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) ne bosta uveljavljala predkupne pravice.

SDH in Kad pridobivata podatke

V Slovenskem državnem holdingu (SDH) so danes prejeli obvestilo sklada York za uveljavljanje predkupne pravice v družbi Sava. »SDH in Kad sodelujeta pri pridobivanju relevantnih podatkov in podlag, ki bodo temelj za sprejetje informirane upravljavske odločitve,« so sporočili iz SDH in dodali, da do sprejetja odločitve glede predkupne pravice oziroma sprejetja morebitne druge upravljavske odločitve predmetnega postopka ne bodo komentirali.

SDH in Kad zdaj po neuradnih informacijah čakata na cenitev. Kot smo že poročali, naj bi uprava SDH za oceno realne vrednosti Save, ki jo je prizadela pandemija, najela revizijsko družbo Ernst&Young. Kad, ki ima v Savi večji delež kot SDH, se lahko za uveljavljanje predkupne pravice odloči tudi sam in v nasprotju s SDH ima Kad za nakup tudi dovolj finančnih virov. Ali lahko to sam tudi izpelje, pa so razlage različne – po eni naj bi Kad za posel v vsakem primeru potreboval soglasje SDH, po drugi pa naj bi bil pri sklepanju nakupnih poslov samostojen.

Madžarski investitorji so za Yorkov delež v Savi – skupaj s sedmimi milijoni evrov terjatev do Save – ponudili 38 milijonov evrov. Kupec Yorkovega deleža je posebna namenska družba Prestige, financer posla pa madžarski sklad Diófa Asset Management, ki upravlja tretji največji nepremičninski sklad na Madžarskem. Lastnik in direktor družbe Atlantis Property, ki je deležnik Prestigea, je madžarski poslovnež Zsolt Komonczi. Pri poslu mu pomaga Caillard, ki je francoski državljan in s katerim je Madžar pred kratkim ustanovil družbo Prestige.