Z zaposlitvijo invalidov kar po domače

V nadaljevanju preberite:

»Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prijavilo sum poneverbe dokazila v okviru javnega razpisa. Pričakujemo, da bo Policijska uprava Maribor izvedla postopke v skladu s svojimi pristojnostmi.« Tako uradni govorci resornega ministrstva komentirajo prijavo, ki so jo podali proti družbi Kocljevina iz Prosenjakovcev in njihovim odgovornim.

Odgovorne osebe družbe so osumljene, da so po domače ravnale s približno 200.000 evri denarja, ki sta ga EU in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenila zavodu za usposabljanje in zaposlovanje invalidov z Goričkega.