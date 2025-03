Za 15 odstotkov bi znižali pomoč ukrajinskim beguncem

V nadaljevanju preberite:

Slovenija zamuja s prenosom zadnje evropske direktive o modri karti EU, ki naj bi olajšala privabljanje visokokvalificiranih kadrov iz tretjih držav v članice EU, v nacionalni pravni red. Zaostanek naj bi odpravili z novelo zakona o tujcih, ki je v parlamentarnem postopku, do katere pa je opozicija kritična, med drugim zato, ker po njenem mnenju preveč rahlja opredelitev visokokvalificirane delovne sile. Brez glasu proti pa so poslanci v nadaljnjo obravnavo pospremili predlog zakona o začasni zaščiti, ki ureja položaj ukrajinskih beguncev in med drugim pogojuje prejemanje denarne pomoči z vpisom v evidenco zavoda za zaposlovanje.