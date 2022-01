Za boljšo dostopnost do programov zdravstvenih storitev in osebnega zdravnika

Upravni odbor ZZZS je sprejel sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programa zdravstvenih storitev v letu 2022 ter sklep o javnem pozivu izvajalcem splošne ambulante za boljšo dostopnost do osebnega zdravnika. Kot so zapisali, je namen programa zagotoviti osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam, ki ga nimajo ali ta ni več aktiven.

Kot so v sporočilu za javnost navedli na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), je razpis med drugim namenjen prijavam za programe dodatnih okrog 14 splošnih ambulant in ambulant družinske medicine ter dodatnih devet ali deset otroških ter šolskih dispanzerjev, javni poziv pa za dodatni program za ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v obsegu 57 splošnih ambulant in ambulant družinske medicine ter slabih osem otroških ter šolskih dispanzerjev.

Razpis bo sicer zajemal splošne in dispanzerske dejavnosti, zobozdravstvene dejavnosti, dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči, dejavnosti specialističnih ambulant in dejavnost dializ, specialistične bolnišnične dejavnosti, zdraviliško zdravstveno dejavnost, lekarniško dejavnost, dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter svetovalnih centrov ter dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se bodo lahko prijavili izvajalci zdravstvenih storitev, ki še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo, ter izvajalci, ki se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev dogovorjena v splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022, vendar poimensko niso navedeni v dogovoru in za te programe ni navedeno, da razpis izvede ministrstvo za zdravje.

Razpis in javni poziv bosta v petek objavljena na spletni strani ZZZS, rok za prijavo bo 9. februar, rok za prijavo na programe iz razpisa pa 28. februar. Rok za prijavo se bo v obeh primerih lahko podaljšal do oddaje neoddanega programa, vendar ne kasneje kot do konca letošnjega leta. Izvajanjem programa bodo izvajalci lahko začeli s 1. marcem oziroma ko bodo izpolnili pogoje za začetek izvajanje programa.