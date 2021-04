Ponovno dovoljeni obiski koncertov, gledališč in kinematografov

Zaradi izboljšanja epidemioloških razmer je danes na dopisni seji vlada sprejela Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev. Poleg knjižnic, muzejev, galerij in ograjenih odprtih javnih površin z nepremično kulturno dediščino se bodo s petkom lahko ponovno odprli arhivi, dovoljeno bo tudi izvajanje javnih kulturnih prireditev. Ponovno bo torej mogoče obiskati kinematografe, gledališča, koncerte, plesne in podobne kulturne prireditve.Pri gledališki, glasbeni in plesni dejavnosti bo obvezno testiranje nastopajočih, izjema bodo le tisti, ki so covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili. Pri izvajanju javnih kulturnih storitev, tako v zaprtih prostorih kot na odprtih površinah, bo obvezno upoštevanje preventivnih ukrepov in higienskih priporočil ministrstva za zdravje in NIJZ.Omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega javnega prostora oziroma odprte površine ne bo veljala za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.​Vlada je sprejela Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode. Z odlokom širi možnost kolektivnega uresničevanja verske svobode tudi na odprte površine in dovoljuje izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja. Tudi pri kolektivnem uresničevanju verske svobode bo obvezno upoštevati preventivne ukrepe in higienska priporočila.Oba odloka sta le začasna, veljala bosta le do vključno 2. maja. Vlada je sicer že včeraj presodila, da je država v tako imenovani oranžni fazi , kot to opredeljuje vladni semafor. S petkom so tako dovoljeni prehodi med vsemi regijami, prireditve do deset ljudi, terase se povsod po državi odpirajo v soboto. Prihodnji teden se odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov, torej tudi na fakultetah in strokovnih šolah, ponovno se bodo odprli tudi študentski domovi po državi.