Za gasilci težka noč, požar ohranili pod nadzorom

Glavni poudarki dneva Požar presega 200 hektarjev.

Ogromno je tudi dima, ki dodatno otežuje delo.

Za gasilci nova težka noč.

Tri večja požarišča pri Novi vasi, Vojščici in med Cerjem in Trsteljem.

7.00: Prebivalci ogroženih območij so gasilcem in ostalim službam sistema za zaščito in reševanje, ki sodelujejo v gašenju doslej največjega požara v zgodovini Slovenije, zelo hvaležni. To jim sporočajo na različne načine. V središču Mirna je tako več velikih napisov Hvala, ob cestah, po katerih se z izmen vračajo kolone gasilskih vozil iz celotne države, pa ljudje stojijo, jim mahajo in ploskajo, so sporočili iz regijskega centra.

Ljudje so hvaležni gasilcem. FOTO: Črt Piksi

6.15: Najhuje je bilo na Cerju nad Mirnom in proti Trstelju. Ogromno je tudi dima, ki dodatno otežuje delo, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite.

6.00: Za vse, ki se spopadajo s požarom na goriškem delu Krasa, je težka noč. Kot je zjutraj povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, je gorelo na več lokacijah, pojavljala pa so se še nova žarišča, a so jih ob velikih naporih ohranili pod nadzorom. Gorelo je, že od večera, na več lokacijah, pojavljala so se nova žarišča. Potrebnih je bilo veliko premikov enot, saj je obseg ogroženega območja ogromen.

Škoda je precejšnja, vlada obljublja pomoč. FOTO: Črt Piksi

Premier Robert Golob: Za gasilce finančno nadomestilo Premier Robert Golob pa je v četrtek v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija napovedal, da bo vlada za prostovoljne gasilce, ki so v času takšnih intervencij v resnici na dopustu, uredili finančno nadomestilo. Za jesen pa je napovedal spremembe zakona o gasilstvu, »s katerim želimo to točko urediti enkrat za zmeraj«. Prav tako namerava vlada z interventnim zakonom nadomestiti škodo, nastalo v požaru, je napovedal in dodal, da to velja predvsem za občino Miren - Kostanjevica, ki je zelo prizadeta. »Njim bomo morali posebej priskočiti na pomoč,« je poudaril. Prav tako bo po njegovih besedah država prevzela stroške, ki jih ima omenjena občina z vzdrževanjem požarnega varstva.

Kaj se je dogajalo v četrtek?

Gasilci so se borili tremi večjimi požarišči pri Novi vasi, Vojščici in med Cerjem in Trsteljem. Imeli so izdatno pomoč iz zraka, saj se jim je popoldan znova pridružilo letalo kanader, prav tako pa tudi slovaški helikopter. Prebivalci Vojščice, Temnice in Novela, ki so jih dopoldne evakuirali, so se proti večeru vranili domov.

Po besedah poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana požar presega 200 hektarov, gasilci pa skušajo preprečiti, da bi se požar razširil do Trstelja. Ob tem se v čudnih okoliščinah pojavlja več nepredvidljivih požarov, za katere je težko oceniti, ali nastajajo zaradi preskokov požara ali česa drugega, je dejal v izjavi za STA. Gre za največji požar v zgodovini samostojne Slovenije, je opomnil