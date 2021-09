Za generalnega direktorja UKC Ljubljana potrjen Jože Golobič

Za generalnega direktorja UKC Ljubljana je bil danes potrjen pravnik. Poleg njega je za mesto generalnega direktorja največje slovenske bolnišnice kandidirala še specialistka družinske in specialistka urgentne medicine ter nekdanja predsednica zdravniške zbornice dr.. Golobič, ki funkcijo prevzema za štiri leta, je bil v UKC Ljubljana doslej sicer vršilec dolžnosti direktorja. Odločitev svetnikov mora potrditi še vlada.Generalnega direktorja je izbiralo 11 svetnikov:, predsednik sveta,, dr.(predstavniki ustanovitelja, to je države), dr.(predstavniki zaposlenih),kot predstavnik mesta Ljubljane in, predstavnik uporabnikov. Odločitev je bila sprejeta soglasno.Pri izbiri strokovnega direktorja svetniki niso imeli težkega dela, saj je bila edina prijavljena kandidatka sedanja strokovna direktorica. Po zaključku seje sveta zavoda tako še naprej ostaja na tej funkciji.