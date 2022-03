Za manj plastike v slovenskem turizmu

Podpisnike zaveze za manj plastike in več trajnosti v slovenskem turizmu do izločitve plastike za enkratno uporabo iz poslovanja loči še 300 dni. Zaenkrat jih je okoli 80, Slovenska turistična organizacija (STO) pa vabi k sodelovanju vse deležnike slovenskega turizma, ki k zavezi še niso pristopili.

»Slovenija želi biti del rešitve in ne del problema. Skupaj pokažimo gostom, da je Slovenija zelena in odgovorna turistična destinacija,« deležnike v panogi pozivajo v STO.

Zavezo za izločitev štirih najbolj problematičnih artiklov za enkratno uporabo - plastenk, plastičnih kozarcev, plastične embalaže za hrano in plastične embalaže za hrano v hotelskih sobah - iz poslovanja do konca leta 2022 je podpisalo več kot 80 deležnikov slovenskega turizma, navajajo na STO. Med njimi so hotelska podjetja, zdravilišča in druge vrste nastanitev, restavracije, gostišča, destinacijske organizacije, glampingi, turistične agencije, atrakcije ter organizatorji prireditev.

Ob izločitvi omenjenih štirih plastičnih izdelkov se podpisniki zavezujejo tudi sledenju načelom iniciative Global Tourism Plastic Initiative. Tako si bodo med drugim prizadevali odpraviti vso problematično in nepotrebno plastično embalažo in predmete, prešli bodo na modele za večkratno uporabo, uporabljali bodo plastično embalažo, ki jo je mogoče ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati, k temu pa bodo spodbujali tudi dobavitelje.

Iniciativa poziva tudi k povečanju količine reciklirane vsebine pri plastičnih izdelkih, vlaganju v povečanje stopnje recikliranja in kompostiranja plastike ter poročanju o napredku pri doseganju ciljev glede štirih ključnih plastičnih artiklov za enkratno uporabo iz slovenskega turizma.

Za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma so v preteklem letu združili moči STO, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Turistično gostinska zbornica Slovenije, sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Turistična zveza Slovenije, konzorcij Slovenia Green, združenje JRE Slovenija in Skupnost občin Slovenije. Ambasador in prvi podpisnik iniciative je kuharski mojster in prejemnik Michelin zvezdice Luka Košir.