Za petino prebivalcev situacija kritična, na trenutke kaotična

Z raziskavo #novanormalnost spremljajo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki raziskave so javno dostopni, raziskave ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Dobra tretjina odločno proti pogoju PCT



Več se jih namerava cepiti

Petina prebivalcev doživlja trenutno situacijo v zvezi z boleznijo covid-19 kot »kritično, na trenutke kaotično«, še dodatnih šest odstotkov pa kot »povsem brezupno«, kažejo najnovejši podatki raziskave #novanormalnost.Raziskava Valicona kaže na opazno poslabšanje indeksa normalnosti, kar so, kot pišejo ob izsledkih raziskave na njihovi spletni strani , v času slabših epidemioloških razmer že večkrat zaznali. Porazdelitev odgovorov znotraj ocene osebnega doživljanja razmer je sicer precej drugačna kot v preteklosti, ko so izmerili podobno nizke vrednosti tega indeksa, to je bilo aprila letos in decembra lani.V primerjavi s koncem decembra, ko je indeks normalnosti dosegel eno najnižjih vrednosti, v tokratni meritvi bistveno bolj izstopajo odgovori, kjer anketiranci trenutno situacijo opisujejo kot »povsem brezupno« in »kritično, na trenutke kaotično«. Razlog k temu avtorji pripisujejo nedavni uvedbi pogoja PCT v skoraj vseh dejavnostih in na vseh javnih mestih , kar je razdelilo tudi javnosti pri podpori tega odloka.Indeks normalnosti, ki predstavlja razliko med seštevkom pozitivnih in negativnih odgovorov za oceno osebnega doživljanja razmer, je tokrat dosegel vrednost –39, kar je občutno nižja vrednost kot na začetku septembra, ko je ta indeks dosegel vrednost –19. Še vedno sicer prevladuje delež anketirancev (45 odstotkov), ki trenutno situacijo opisujejo kot »neprijetno, utrujajočo« (45 odstotkov); 16 odstotkov vprašanih situacijo opisuje kot »sprejemljivo, nekako gre«, 14 odstotkov pa kot »normalno, glede na nove razmere«, pri čemer je delež prvih nižji kot lani v času drugega vala, delež drugih pa višji.Po njihovih opažanjih dojemanje epidemije ni več toliko povezano le z epidemiološko situacijo oziroma je lahko celo ob enakem številu okužb bistveno drugačno ko v preteklih obdobjih epidemije. »Na osebno doživljanje razmer nedvomno vplivajo tudi drugi dejavniki, ki tako ali drugače posegajo v življenje prebivalcev, tokrat je k precejšnjemu porastu tistih, ki situacijo dojemajo kot zelo negativno, očitno prispevala tudi razširitev pogoja PCT na skoraj vsa področja javnega življenja,« navajajo avtorji raziskave.Med drugim pa so tokrat preverjali, kakšno je osebno stališče anketirancev glede odloka, ki velja od prejšnje srede. Dobra polovica (53 odstotkov) anketirancev se z njim ne strinja, pri čemer jih je dobra tretjina zelo proti. Pogoj v sedanji obliki podpira 47 odstotkov anketirancev, med temi jih je slaba četrtina zelo za.Ponovno so preverjali tudi odnos do cepljenja proti covidu-19, ki ga podpira 63 odstotkov vprašanih, 37 odstotkov vprašanih pa je proti cepljenju. To razmerje je sicer precej podobno kot pred dvema tednoma, so pa tokrat zaznali višjo namero cepljenja. Tokrat so zaznali povečanje števila teh, ki so že vsaj enkrat cepljeni, in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili. Seštevek vseh namreč znaša 71 odstotkov, kar je najvišja do zdaj izmerjena vrednost.