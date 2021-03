Za rektorja štirje kandidati

Na Univerzi v Ljubljani so v roku, ki se je iztekel 25. februarja, prejeli pet predlogov za štiri kandidate za rektorja univerze. Vsi kandidati izpolnjujejo formalne pogoje za kandidaturo in z njo tudi soglašajo, so sporočili z univerze. Javne predstavitve kandidatov bodo potekale konec marca v treh terminih prek zooma.Volitve novega rektorja ljubljanske univerze so potrebne, ker zdajšnjemu rektorjuseptembra poteče štiriletni mandat. Zbiranje kandidatur se je začelo konec januarja, članice pa so morale kandidate predlagati v 30 dneh.Do četrtka do 12. ure je na volilno komisijo univerze prispelo pet predlogov za štiri kandidate. Poleg Papiča, ki ga znova predlagata fakulteti za elektrotehniko ter za kemijo in kemijsko tehnologijo, se za najvišji položaj na univerzi potegujejo šena predlog fakultete za družbene vede,na predlog veterinarske fakultete in, ki ga predlaga fakulteta za matematiko in fiziko.Javne predstavitve vseh štirih kandidatov bodo potekale v treh terminih, in sicer 24., 25. in 26. marca ob 16. uri prek spletnih povezav zoom. Spletne povezave do javnih predstavitev kandidatov bodo naknadno objavili na spletni strani ljubljanske univerze. Programi vseh štirih kandidatov bodo objavljeni v ponedeljek, 15. marca, po 15. uri.Volitve rektorja za mandatno obdobje 2021–2025 bodo potekale 13. aprila na vseh 26 članicah in rektoratu hkrati.