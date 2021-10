Za samotestiranje potrebujejo 3,5 milijona testov na mesec

V nadaljevanju preberite:

Lekarne morajo po novem zagotavljati vsaj dvakrat toliko testov kot do zdaj. Od 1. novembra naprej se bodo namreč osnovnošolci, srednješolci in študentje samotestirali na okužbo s covid-19 dvakrat na teden, do sedaj so se enkrat. Vsak šolajoči se je upravičen do desetih testov mesečno, ki jih lahko dobi brezplačno v katerikoli lekarni. Ali bodo lekarne novi zalogaj zmogle?