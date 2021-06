Začasna vodja Desusa: Obdobje za nami bi ocenila kot izgubljeno

Obdobje 196 dni, kolikor je preteklo od 12. kongresa, je bilo turbulentno, ocenjuje začasna vodja Brigita Čokl. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Po začetnem sprejemu dnevenega reda so v Desusu kongres zaprli za javnost. Odprli ga bodo predvidoma ob predstavitvi kandidatov za predsednika.

Nekaj več kot 120 delegatov je na začetku dnevnega reda potrdilo dnevni red kongresa – tretjega v letu in pol – s ključno točko, izbiro novega predsednika stranke. Za predsednika se potegujejoin. Kdo ima največ možnosti za prevzem vodenja Desusa, ki je po dveh letih notranjih napetosti v nezavidljivem političnem položaju, pa tudi sogovorniki v Desusu ne znajo napovedati »Mojega favorita ni,« je dejal vodja poslanske skupineob prihodu. Na vprašanje o tem, kaj bi kandidat moral kandidat ponuditi za dobro stranke, pa je dejal, da mora biti predvsem demokrat, ki se mora voditi dialog. »Ne sme biti samo človek, ki je ideološko opredeljen, ampak mu mora biti pomemben tudi program stranke,« je še dejal.Kongres so za javnost zaprli že po nekaj minutah, še pred nagovorom začasne vodje Desusaki je podala svoje videnje zadnjega turbulentnega dogajanja. Ocenila ga je kot izgubljeno obdobje. »Z njim se pravzaprav ne moremo pohvaliti. Ukvarjali smo se namreč bolj s samim seboj kot s svojim poslanstvom in delom politične stranke,« je izpostavil v nagovoru, ki so ga nato v Desusu posredovali tudi novinarjem.Čoklova je očrtala dogodke, ki so sledili izvolitvi in nato odstopu. »Dne 15. februarja je od potrebnih 46 glasov Karl Erjavec prejel le 40 glasov. Šlo je za jasen dokaz, da ga niso podprli poslanci lastne stranke. Danes ugotavljamo, da odločitve v Desusu niso bile rezultat strateškega odločanja. Desus je prevzel nase veliko tveganje brez premisleka, kako bomo ravnali, če mandatarstvo ne bo uspelo. Tako smo pristali v političnem vakumu, ko smo se odpovedali sodelovanju z vladno koalicijo in hkrati izpadli kot nekredibilen partner v očeh opozicije,« je dejala.V ndaljevanju je po njenih nedvomno potreben zelo jasen odnos do ideoloških vprašanj. Za vsesplošni politični pragmatizem namreč po njenih besedah stranka plačuje svojo ceno že nekaj let, posebej pa v zadnjem letu. Prihajajoče volitve pa bodo po njenem mnenju odločilne in vstop v parlament mora biti njihov cilj, delovanje pa podrejeno temu cilju.Javna naj bi bila nato zopet popoldanska predstavitvah trojice kandidatov. Sledile bodo volitve, kjer je skladno z dosedaj veljavnim statutom za izvoljen kandidat, ki bo prejel največ glasov.Tudi Žmavc, Kroper in Jasnič so ob prihodu na kongres enotno ponavljali nujnost priprave stranke na volitve. »Popravnega izpita več ne bo,« je izpostavil Žmavc, ki izpostavlja tudi nujnost pogovora in sodelovanja s poslansko skupino. Glede razmer v državnem zboru je izpostavil stanje nestabilnosti. Po njegovem mnenju se Desus ne sme nagibati niti na levo niti na desno, ampak iskati stične točke, programe in pomembne rešitve za razvoj Slovenije.»Osnoven cilj in vizija je to, da zagotovim s svojim delom dostojno starost tudi upokojencem, ki bodo to postali jutri,« je ob prihodu povedal Krope, ki je kot svojo ključno prednost izpostavil to, da je upokojenec že deset let. Zavzema se za sodelovanje s članstvom in lastnim kadrom, ne pa s kadrom, ki »prileti kot na odlagališče slonov v našo stranko«.Jasnič pa je izpostavil, da je čas, da Desus dobi po dolgem času zopet legalno in legitimno vodstvo. Kot svojo ključno prednost pa je izpostavil to, da je že bil generalni sekretar stranke. »Najprej moramo priti v parlament, nato bomo videli, kdo bo sestavljal koalicijo, kakšne bodo prednosti in slabosti,« pa je odgovoril na vprašanje o povolilni koaliciji.