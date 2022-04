Nato začel z vajami kibernetske obrambe, sodeluje tudi Slovenija

V Sloveniji se je začela največja mednarodna vaja kibernetske obrambe in strateškega odločanja Locked Shields 22, ki jo organizira Natov Center odličnosti za kibernetsko obrambo iz Talina v Estoniji. Slovenija že drugo leto zapored na vaji sodeluje v okviru ministrstva za obrambo v sodelovanju s Sekcijo za kibernetsko varnost pri Gospodarski zbornici Slovenije, so sporočili iz GZS.

Gre za največjo in najbolj kompleksno mednarodno vajo s področja kibernetske obrambe na svetu. Na vaji, ki poteka v živo, sodeluje veliko število strokovnjakov s področja kibernetske varnosti, strateškega odločanja, prava in strateških komunikacij.

Na vaji domači strokovnjaki iz zasebnega sektorja

Kot so pojasnili iz GZS, se je Slovenija odločila, da tudi na letošnji vaji Locked Shields 22 sodeluje v javno-zasebnem partnerstvu. Tako iz Slovenije na vaji ne sodelujejo le predstavniki Morsa in Slovenske vojske, pač pa tudi domači strokovnjaki, zaposleni v zasebnem sektorju.

»Takšen način sodelovanja se je izkazal za uspešnega in nujnega, saj tako intenzivno sodelovanje na področju kibernetske varnosti v Sloveniji in v mednarodnem okolju ni pogosto in na takšni ravni,« so iz GZS zapisali v sporočilu za javnost.

Simulacija scenarija, s katerim se ekipe soočajo v resničnem svetu

Republika Slovenija na vaji sodeluje kot modra ekipa, ki predstavlja ekipo za zaščito in ščitenje informacijskih sistemov, izvajanje strateških komunikacij, vse to v pravilnem pravnem okvirju. »V sklopu vaje se preverja tudi sposobnost odzivanja ekip na nepoznane sisteme in kibernetske dogodke, na uporabo kibernetskih sistemov za izvajanje informacijskih operacij in sposobnost sprejemanja odločitev kljub nepopolnim informacijam. Na ta način se simulira scenarij, s katerim se ekipe za hitro odzivanje soočajo v resničnem svetu.«