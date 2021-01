Začetek testiranja zaposlenih v vrtcih in šolah

KLJUČNI POUDARKI: Na Gospodarskem razstavišču bodo testirali 3000 zaposlenih v vrtcih in šolah.

V Slovenijo danes prispe nova pošiljka Pfizer - Biontechovega cepiva.

8.05 V Franciji zaskrbljeni zaradi ponovnega porasta števila primerov

7.50 Mehiški predsednik z blažjimi simptomi covida-19

7.30 Še naprej omejeno potovanje v ZDA

6.55 Množična testiranja zaposlenih v vrtcih in šolah koordinirajo zdravstveni domovi

6.45 V pričakovanju nove pošiljke cepiva

6.35 Virtualna knjižica za otroke v Angliji

Vodja strokovnega odbora, ki pri spopadanju z epidemijo svetuje francoski vladi,je posvaril, da bo Francija zaradi širjenja koronavirusa v državi najverjetneje primorana tretjič zapreti državo, piše britanski BBC. V Franciji trenutno velja stroga policijska ura (od 18. ure dalje), a število okuženih z novim virusom še vedno narašča. V nekaterih delih Francije tako imenovani angleški sev novega koronavirusa predstavlja od sedem do devet odstotkov primerov. Da bodo uvedli strožje ukrepe (šole, denimo, v Franciji ostajajo odprte), če se bo stanje v državi poslabšalo, je pred tem napovedal francoski premierMehiški predsednikje zaradi blažjih simptomov covida-19 pod zdravniškim nadzorom. 67-letni predsednik je bil do leta 2013, ko je doživel srčni napad, strasten kadilec, navaja tiskovna agencija Reuters. López Obrador se bo ne glede na bolezen predvidoma danes v telefonskem pogovoru z ruskim kolegompogovoril o možnosti nakupa ruskega cepiva proti covidu-19 sputnik V.Predsednik ZDAbo podaljšal veljavnost prepovedi potovanj v ZDA tujcem iz 26 evropskih držav območja schengna, Velike Britanije, Irske in Brazilije, ki jo je marca lani uvedel. Biden na seznam dodaja še Južno Afriko, kjer so odkrili novi sev novega koronavirusa.Iz omenjenih držav lahko v ZDA potujejo ameriški državljani in tujci z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA. Dovoljene so tudi določene izjeme – Biden je zanje že prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, da morajo imeti pred vkrcanjem na letalo proti ZDA negativen test za koronavirus, ki ne sme biti starejši od treh dni. Po prihodu v ZDA morajo vsi v karanteno za deset dni. Tri dni po prihodu lahko opravijo test, in če je negativen, se karantena skrajša na sedem dni.Pred jutrišnjim odprtjem vrtcev in osnovnih šol za učence prve triade v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko bodo danes na okužbo z novim koronavirusom množično testirali zaposlene. Največ, 3000, jih bodo med 7. in 20.uro testiranih v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču. Gospodarsko razstavišče bo ob ponedeljkih rezervirano le za testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.Testiranje koordinirajo zdravstveni domovi, zaposlene pa bodo testirali vsakih sedem dni. Zaposlenim s prebolelim covidom-19 in pri katerih je od okužbe minilo najmanj 21 dni in največ tri mesece, se testiranja ni treba udeležiti. Testiranje sicer za učitelje ni obvezno, saj ga ne določa zakon. Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravjepa je pojasnila, da učitelji, ki se ne bodo testirali, ne bodo mogli v živo izvajati pouka, saj bi taka oseba lahko okužila ves razred.V Sloveniji se danes pričakuje pošiljka z okoli 21.060 odmerki Pfizerjevega cepiva proti covidu-19. Cepiva bodo namenjena za drugi odmerek tistih, ki so se cepili pred tremi tedni. Pfizer je v zadnjem tednu dobavil le polovično pošiljko v primerjavi s tistimi iz preteklih tednov. Dobavili so za nekaj več kot 8000 odmerkov cepiva, prejšnje pošiljke so zadostovale za okoli 16.500 odmerkov.Poleg Pfizer-Biontechovega cepiva je EU odobrila tudi uporabo Moderninega cepiva. Doslej je v Slovenijo prispelo 1200 odmerkov tega cepiva, v nedeljo pa pričakujejo še 2400 odmerkov. Po podatkih NIJZ je bilo do vključno petka z enim odmerkom cepiva cepljenih 48.170 ljudi, z dvema pa 6669 ljudi.Nacionalna akademija Oak, ki jo financira ministrstvo za izobraževanje, in dobrodelna ustanova National Literacy Trust sta ustvarili virtualno knjižnico, ki otrokom v Angliji omogoča prost dostop do knjig med zaprtjem šol. Knjižnica vsak teden pripravi eno knjigo vsakič drugega avtorja. Cilj je zagotoviti dostop do e-knjig in avdioknjig, predvsem najbolj socialno ogroženim mladim.