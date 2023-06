Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja dobil podporo volilcev

Izkazana podpora pri zbiranju podpisov volivk in volivcev zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je po mnenju pobudnika zakona Srebrne niti jasno sporočilo, da tak zakon potrebujemo. Ker podpisi podpore še prihajajo po pošti, bodo liste s podpisi in predlog zakona predali državnemu zboru naslednji mesec.

Čeprav so pobudniki predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja že pred časom zbrali zakonsko zahtevanih 5000 podpisov volivcev, so zbiranje nadaljevali do četrtka, ko se je iztekel 60-dnevni roka. Končno število zbranih podpisov še ni povsem jasno, saj podpisi iz upravnih enot prihajajo z večdnevno zamudo.

»Dosegli smo potrebno in pomembno število glasov podpore volivk in volivcev zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pokazali so, da razumejo zakon in se zavzemajo za predlagano rešitev družbenega problema, ki ga predstavlja stiska ob koncu življenja, ki je ne more ublažiti nobena oskrba,« je v sporočilu za javnost zaključek zbiranja podpisov komentiral vodja skupine avtorjev zakona Andrej Pleterski.

Sedanja zakonodaja ne ureja situacije ob koncu življenja, ko nekateri ljudje umirajo trpeče in nedostojanstveno, ker jim ne morejo pomagati niti zdravila niti paliativna oskrba. Prav pravno neurejene razmere sedanjega stanja po njegovem prepričanju odpirajo možnosti za različne zlorabe oz. dejanja, o katerih se veliko govori, ni pa o tem nikakršne uradne evidence, so zapisali v Srebrni niti.

Predlog zakona zagotavlja čvrst družbeni nadzor in najvišjo stopnjo varnosti postopka pred zlorabami ali zmotami. Zakon tudi določa stroge pogoje, v okviru katerih se odločitev o prostovoljnem končanju življenja sprejme po skrbni preučitvi vseh možnosti morebitnega paliativnega zdravljenja, predstavljenih možnosti lajšanja trpljenja s paliativno oskrbo in po pogovoru z lečečim ali nadomestnim zdravnikom, neodvisnim zdravnikom, psihiatrom, komisijo ter drugimi strokovnjaki.

Pomembno pa je, ne glede na način končanja življenja, ki ga pacient izbere, da se osebi zagotovi ustrezna oskrba na koncu življenja, vključno z medicinsko oskrbo, zdravstveno nego, duhovno podporo, psihološko pomočjo in lajšanjem bolečin in drugih simptomov napredovale bolezni, so navedli.

Ne le zadostno število zbranih podpisov, množično podporo zakonu so izkazale tudi vse do sedaj narejene javnomnenjske raziskave v Sloveniji. »Kar je ob tem potrebno in vredno poudariti, je dejstvo, da rezultati anket izkazujejo podporo, ki je neodvisna od spola, starosti, izobrazbe in kraja bivanja ter le malo od politične in svetovnonazorske usmeritve. To potrjuje, da si velika večina ljudi želi dostojne smrti brez trpljenja, o kateri lahko odločajo sami,« so še dodali v združenju.