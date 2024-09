Zanje je temelj upanja vera v Jezusa Kristusa

V nadaljevanju preberite:

Z geslom Zakaj On? je na območju cistercijanskega samostana v Stični potekalo tradicionalno srečanje mladih katoličanov. Skoraj 5500 udeležencev je z molitvijo, pesmijo in plesom iskalo pot do Boga. Navzoči so bili številni cerkveni dostojanstveniki. Sveto mašo, ki se je je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Med drugim preberite tudi, kaj je mladi duhovnik povedal o celibatu.