Zapreti smučišča pomeni zapreti destinacijo

Med žičničarji in turističnimi delavci še zmeraj odmeva izjava ministra za infrastrukturo Bojana Kumra o morebitnem zapiranju žičnic na smučiščih zaradi varčevanja z elektriko. Minister je kasneje svojo izjavo nekoliko omilil, a žičničarji so nad tem ogorčeni in upajo, da se bodo z vlado lahko dogovorili o normalnih pogojih in nemotenem poslovanju.