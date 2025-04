Zaradi prenosnih računalnikov hišne preiskave, kriminalisti tudi na ministrstvu

Kriminalisti so zaradi afere s prenosnimi računalniki v času ministrice Emilije Stojmenove Duh opravili obsežne preiskave, tudi na ministrstvu za digitalno preobrazbo. Devet ljudi je osumljenih oškodovanja javnih sredstev za okoli štiri milijone evrov, poroča POP TV.

Po pojasnilih Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev in pomoči pri storitvi tega kaznivega dejanja preiskali 15 stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na več lokacijah po državi.

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo so za televizijo potrdili, da so kriminalisti obiskali dva njihova uslužbenca. Dodali so, da je postopek potekal korektno, da so kriminalistom predali vse dokumente, več informacij pa zaradi zaščite postopka ne morejo dati.

Od skupno 13.000 prenosnih računalnikov so jih 3000 razdelili že lani v poplavah prizadetim občinam, srednjim šolam in različnim zavodom, 10.000 pa so jih nato razdeljevali v okviru posebnega mehanizma. Nekaj manj kot 10.000 so jih že vročili, 24 pa jih na pošti čaka, da jih upravičenci prevzamejo, je poročal POP TV.

Že pri postopku naročanja je sicer resna korupcijska tveganja in sum kršitve zakona o javnem naročanju zaznala Komisija za preprečevanje korupcije, kritično je bilo tudi računsko sodišče. Agencija za varstvo konkurence je štiri podjetja, od katerih je država računalnike kupila, sumila nedovoljenega kartelnega dogovarjanja.

Pri preiskavah pa so sodelovali NPU, kriminalisti treh policijskih uprav in agencija za varstvo konkurence, je še poročala televizija.